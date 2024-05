As músicas e a carreira de Marco Paulo 'encheram' o Teatro Tivoli esta quarta-feira, dia 1 de maio, num evento especial que contou com figuras públicas.

Foram várias as caras bem conhecidas que não quiseram faltar à estreia do projeto 'Para Sempre, Marco', que serve de homenagem ao cantor português que atualmente enfrenta um novo cancro.

O grupo musical foi criado por Tiago Pais Dias, dos Amor Electro, e dele também fazem parte Jessica Cipriano, Andrea Verdugo, Nuno José, Carlos Santos, e Ricardo Vasconcelos.

Confira na galeria as fotografias da estreia do projeto no Tivoli, com presença de Diana Chaves, João Baião, Cláudio Ramos, Júlia Pinheiro e Luciana Abreu, entre outros.

