Não há retoques, edições ou truques de qualquer tipo. É o que parecem querer dizer Frederico e Mary da Dinamarca com um gesto subtil, após suspeitas de uso de Photoshop na mais recente fotografia oficial do casal.

Foi no dia 25 de abril que a Casa Real dinamarquesa publicou os novos retratos oficiais do monarca e da mulher, cerca de três meses depois de assumirem o trono.

Trata-se de uma imagem individual de ambos lado a lado. No entanto, algumas vozes apressaram-se a lançar acusações sobre este retrato, assinalando que não tinham sido fotografados ao mesmo tempo, mas sim que as imagens individuais tinham sido editadas para parecer que posavam juntos. O que aparentemente é falso.

O gesto desta quinta-feira indica que os reis estavam atentos às especulações e aos rumores, já que tentaram negar qualquer retoque nestes retratos oficiais, ao mudarem a imagem do seu perfil no Instagram, até agora muito mais institucional.

© Instagram

Federico e Mary são agora os protagonistas daquela fotografia circular que identifica cada perfil desta rede social, no canto superior esquerdo. É uma foto tirada da mesma sessão fotográfica, mas em que deixam de lado a pose mais régia e oficial para dar lugar à espontaneidade, com Federico atrás da mulher, aparecendo os dois muito sorridentes. Uma forma subtil de demonstrar que não existia Photoshop e que, de facto, Federico e Mary estavam juntos no momento em que a fotografia oficial foi tirada.