As cascas de ovo são uma excelente fonte de cálcio e também de magnésio. "Estas substâncias são muito importantes para o bom desenvolvimento das plantas, principalmente as que estão muito ao sol, como é o caso dos catos e das suculentas", alerta Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins. "A deficiência de cálcio faz com que, nas hortícolas de fruto, este apodreça a meio do crescimento", esclarece.

O cálcio fortalece as plantas. "As folhas enrugadas também pode ser um sinal de deficiência deste mineral", sublinha a especialista. "Não deite fora as cascas de ovo. Lave-as, deixe-as a secar durante alguns dias e pode triturá-las no liquidificador. Quanto mais trituradas, mais rápida será a sua incorporação no substrato e a sua absorção pelas plantas", explica Teresa Chambel. Além de cascas de ovo, precisa apenas de um liquidificador ou de um processador de alimentos.

Também vai necessitar de uma colher de café, como perceberá no vídeo explicativo que se segue. Depois de lavar as cascas de ovo, deixe-as secar durante, pelo menos, três dias ao sol. Pode colocar uma colher de café em cada vaso, (re)mexer ligeiramente para incorporar um bocadinho e, depois, regar. "Pode também juntar uma colher deste preparado quando planta, misturando-o com o substrato previamente", sugere ainda a autora de livros como "Um jardim dentro de casa".