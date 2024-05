David Carreira e o filho, Lucas, são os protagonistas da edição de maio da revista 'Cristina', que vai esta sexta-feira, dia 3, para as bancas.

Na imagem da capa pode ver-se o menino sentado ao colo do pai, dentro de um carro, tendo ambos as mãos no volante.

"No mês da mãe damos voz a um pai. O Lucas roubou o protagonismo ao pai numa produção extraordinária. Se passarem pela revista Cristina amanhã nas bancas, juro que não vão resistir", pode ler-se, na legenda da publicação feita pela apresentadora no Instagram.

