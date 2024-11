Cristina Ferreira revelou a capa da próxima edição da revista 'Cristina' através da sua conta de Instagram.

"O meu irmão João. O realizador que me adivinha, o amigo que me faz acreditar, o homem em constante sonho e brilho no olhar. Somos feitos da mesma energia. Estava há instantes a trocar mensagens com ele a recordar o que já fizemos de extraordinário em televisão. Nunca o detalhe foi tão visível em televisão. O melhor da minha profissão foi com ele. Somos irmãos para sempre. É uma sentença de vida. Feliz", escreveu a apresentadora numa publicação que conta com duas fotografias da capa.

© Instagram/Cristina Ferreira

A nova edição, que conta com João Patrício na capa, chega amanhã, dia 7 de novembro, às bancas.

© Instagram/Cristina Ferreira

