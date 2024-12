Cristina Ferreira confirmou o fim da revista 'Cristina', "na sua edição normal", e revela que Manuel Luís Goucha será o último entrevistado da publicação.

"O Goucha. O que mais vezes foi capa, o que esteve nos momentos mais importantes, o que abriu a porta de casa, o que acompanhou nestes 10 anos como meu companheiro televisivo. Tinha de ser ele. Esta é a última revista 'Cristina' na sua edição normal (haverá uma surpresa no início do ano) e a que fecha um projeto do qual me orgulho muito", começou por dizer a apresentadora numa publicação que fez no Instagram.

"A seu tempo terei oportunidade de agradecer a tantos que o ajudaram a construir. Hoje é tempo de celebrar. Amanhã estará nas bancas e, como sempre, será a revista onde tudo acontece", acrescentou, juntando ainda um vídeo da entrevista com Goucha, e onde revela ao apresentador o fim da revista.

"És tu que fechas", contou Cristina Ferreira a Goucha. "Agora fiquei um bocadinho abananado com esta notícia. Não fazia, de todo, ideia que ias acabar com a revista", reagiu de seguida o apresentador.

Veja abaixo a última capa com Manuel Luís Goucha:

© Instagram_dailycristina

Leia Também: Viva o amor! Cristina Ferreira e João Monteiro celebram um ano de namoro