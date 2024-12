Manuel Luís Goucha é o grande protagonista da última edição da revista 'Cristina', pelo menos como a conhecemos. A revelação foi feita pela própria apresentadora ao amigo, conforme se pode ver por um excerto da conversa partilhado nas redes sociais.

Esta sexta-feira, 6 de dezembro, foi a vez do apresentador se pronunciar sobre o assunto.

"A primeira vez que fizemos capa juntos foi quando lhe abri a casa e o coração, quase soçobrei falando da minha mãe, depois voltámo-nos a juntar, vestidos de gala, num cenário nobre, no meio do 'caos' dos andaimes e das latas de tinta, que o palácio era em obras", recordou Goucha.

"Saída da editora que até ali a publicava, a revista Cristina passava a ser controlada, em todo o processo, pela própria. À terceira, que pelo visto não foi de vez, juntou-se-nos o Pedro Teixeira. Ali éramos em branco, cor da paz, apesar do tumulto que se vivia com a ida da Cristina para outro canal. O amor que sempre nos uniu é a toda a prova", lembrou ainda.

"Desta fui surpreendido por ser a capa do último número. Lamento sempre o fecho de uma publicação enquanto objeto comunicacional de descoberta, convocação e reflexão. Este era um projeto cuidado e inovador que agora chega ao fim. Mas desde o primeiro dia, e já lá vão 10 anos, que sempre lhe ouvi dizer, com o pragmatismo que a caracteriza, que no dia em que a revista já não fizesse o mesmo sentido… acabaria. Como em tudo na vida! Depois de tantos anos juntos, mais de 20, ainda temos coisas para dizer um ao outro, algumas é certo mais doridas, que a Vida não cristaliza. Obrigado Cristina", completou.