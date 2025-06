O nome engana, mas o problema é sério. O “Bruxismo” não é doença de bruxa, mas a avaliar pelo mal-estar que causa mais parece ter sido criado por uma.

O famoso hábito de ranger os dentes é tipicamente associado ao sono, mas este problema pode ser um verdadeiro pesadelo também durante o dia e há vários fatores que o podem motivar.

A dias de se celebrar o Halloween, a Impress, cadeia de clínicas especializadas em ortodontia invisível, dá a conhecer cinco causas por detrás do Bruxismo e apresenta algumas soluções para o combater:

1. Idade – se as bruxas fazem parte do imaginário das crianças, também o bruxismo é mais comum de acontecer em idades infantis. Na fase dos seis e sete anos, é recorrente as crianças sofrerem de uma dor de ouvidos que é atenuada pelo bruxismo, mas que tende a desaparecer com a adolescência;

2. Má oclusão – o desalinhamento dos dentes tem várias consequências e uma delas é o bruxismo. Se os dentes superiores e inferiores não estiverem alinhados, o encaixe dos dentes não fica correto, o que resulta no ato de os ranger de forma incomodativa. Para combater esta condição, a solução passa por investir num tratamento ortodôntico invisível que alinhe os dentes de forma discreta e indolor;

3. Stress e ansiedade – o bruxismo pode estar, igualmente, associado a condições de stress e ansiedade pelo que, em alturas de maior pressão, tende a agravar-se. Para atenuar esta condição, existem técnicas de relaxamento que podem ajudar, bem como o apoio profissional de terapeutas;

4. Substâncias estimulantes – cafeína, nicotina e álcool são o trio de ataque no que toca ao bruxismo. Maus hábitos alimentares são propícios a desencadear episódios de bruxismo, pelo que é necessário moderar o consumo de substâncias estimulantes e adotar uma rotina mais saudável;

5. Apneia do sono – este é um problema sério que afeta parte da população e que pode resultar noutros problemas como o bruxismo. Esta perturbação, caracterizada pela paragem momentânea da respiração, leva a que as pessoas durmam de boca aberta, desalinhado assim o encaixe dos dentes.

Ainda que o bruxismo não tenha cura, ao identificar-se a causa, é possível prevenir este problema, evitando assim o contínuo desgaste dos dentes e garantido um sorriso bonito e saudável.