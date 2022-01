Já não terá de recorrer a analgésicos para evitar as fortes dores de cabeça depois de uma "noite bem bebida".

Um estudo conduzido por cientistas australianos afirma que beber sumo de pêra antes de consumir álcool pode anular as habituais dores de cabeça no dia seguinte.

De acordo a investigação, o fruto tem propriedades anti-inflamatórias. Basta beber 200 mililitros de sumo de pêra antes de ingerir álcool para poder usufruir de todos os benefícios anti ressaca da pêra.

"As pêras coreanas atuam nas enzimas que envolvem o metabolismo do álcool, álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase, conseguindo acelerar o metabolismo do álcool e eliminar ou inibir a absorção deste", explicou Manny Noakes, um dos cientistas responsáveis pelo estudo, em comunicado.

Segundo o estudo, os 14 sintomas mais comuns da ressaca foram "significativamente reduzidos" quando os participantes consumiram o referido sumo antes de ingerirem bebidas alcoólicas.

O estudo analisou o efeito das pêras de origem coreana e asiática, conhecidas na medicina não convencional pelas suas propriedades curativas. O objetivo é alargar a investigação a pêras de outras regiões.