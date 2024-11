A primeira parte do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, 6 de novembro, foi dedicada ao amor. A propósito do assunto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fizeram algumas confissões sobre esta área da sua vida.

No caso de Cristina - que mantém há um ano, sensivelmente, um relacionamento com João Monteiro -, esta notou que ao contrário do que é tendência na atualidade, não conheceu o instrutor de ténis online (seja pelo Instagram ou por uma aplicação de encontros).

"Não foi online que eu encontrei o meu...", realçou.

Note-se que João Monteiro é irmã de Francisco Monteiro, concorrente que venceu o 'Big Brother'.

