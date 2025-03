Matthew McConaughey mostrou o orgulho que tem pelas conquistas da mãe, aos 93 anos.

Kay McConaughey foi capa da 'Austin Lifestyle' e, num vídeo publicado na conta de Instagram da nora, Camila Alves, é possível ver a família a comemorar o feito.

No ternurento vídeo, ouve-se a voz do ator a brincar com a mãe e a celebrar.

"Hoo… aos 93… Que alegria! MaMac fez a capa! Em um dos eventos Women of Today eu e MaMac fizemos uma entrevista surpresa, foi tão legal que no final a Jennifer Birn veio ao palco e perguntou se a MaMac toparia fazer a capa da 'Austin Lifestyle', MaMac falou sua palavra favorita! 'SIM!' Obrigada por homenagear tamanha força que ela é, e todos vocês precisam ver as fotos dela fazendo pilates lá dentro! Eu não consigo fazer nem a metade", lê-se na legenda do vídeo.

Leia Também: Nuno Markl fala com burlão que lhe roubou a identidade