Foi esta sexta-feira, 28 de março, que Nuno Markl partilhou com o público ter sido alvo de roubo de identidade no Facebook.

O burlão era uma pessoa que se identificava como David Gross, usando as fotografias do radialista e ainda as da sua cadela, Luna.

Entretanto, Markl conversou com a pessoa em questão e publicou um print screen com parte da conversa.

"Malta, estou a falar com o David Gross e estou encantado. Justiça seja feita - a lata deste gajo é material de que são feitas as lendas", escreveu o humorista na legenda.

Já na conversa em si, podem ver-se as mensagens do 'catfish' que se assumiu como um "grande fã" de Nuno Markl.

"Eu não roubei as tuas fotografias, és uma celebridade e eu vi-as online porque sou um grande fã teu. Não me interpretes mal", lê-se.

"Nunca pensei que me fosses julgar desta forma. Se eu vi bem, eu aumentei o teu número de comentários, a tua secção de comentários está a bombar por causa do que me estão a acusar. Estás a fazer uma fortuna por causa disto com a minha ajuda. Deves-me um obrigado, estou a tornar-te mais popular", escreveu ainda.

Na caixa de comentários, foram várias as figuras públicas que mostraram a sua opinião.

"Já vai pedir 25% d 'O Homem Que Mordeu O Cão'", escreveu Gilmário Vemba; "Inacreditável", disse Heitor Lourenço; "Por favor!", acrescentou Sónia Tavares.

Na mesma secção, Nuno Markl confirmou que a página de David Gross foi eliminada. "Paz à sua alma", comentou.