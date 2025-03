Nuno Markl surpreendeu os seguidores ao assumir que tinha sido alvo de roubo de identidade no Facebook.

O radialista explicou nas redes sociais e no programa da sua autoria, 'O Homem que Mordeu o Cão', da Rádio Comercial, esta sexta-feira, como tudo aconteceu.

"A Vera Fernandes enviou-me algo que alguém lhe enviou: o print screen de um Facebook de moradores em Wigan, na Inglaterra, onde uma senhora manifestava a sua revolta perante um presumível aldrabão que andava a meter conversa com as senhoras daquele Facebook. O nome era David Gross. A cara… A cara era a minha", revelou, o humorista, chocado com a situação.

"Este tipo começou a criar uma vida alternativa usando fotos minhas e da minha cadela Chiclete (que, na versão dele, chama-se Luna). David Gross é um engenheiro temente a Deus e aprecia frases inspiradoras."

Veja abaixo a página em questão.

