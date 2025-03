Nuno Markl usou a sua página de Instagram, que chega a 923 mil seguidores, para fazer o bem.

O humorista partilhou o apelo de um filho que tenta, a todo o custo, salvar a casa dos pais. Recuamos ao fim de janeiro deste ano, em Sesimbra, onde a notícia de uma mulher e da sua filha adolescente assassinadas dentro de casa pelo companheiro da mulher deixaram o país chocado.

Rute, filha de Rosa e Aristides, tinha deixado de pagar a casa ao banco e os pais eram fiadores. Por isso, os idosos estão em risco de perder a própria habitação. O filho do casal criou uma página de 'gofundme' para arrecadar fundos.

"Recebi agora há pouco uma mensagem do tio, irmão da Rute barbaramente morta com a sua filha Maria, também barbaramente morta, onde ficou apenas a pequena Constança. Eles com a ajuda da Maya, da Tânia Laranjo e da Júlia Pinheiro e de toda a comunidade de onde são já conseguiram arrecadar 55 mil euros, mas precisam de mais 105 mil euros para a situação da casa".

Vamos todos partilhar e ajudar ao máximo? O gofundme estará nas minhas stories todos os dias… vamos lá ajudar estes avós, ambos funcionários de uma escola, super queridos por todos, que perderam a filha e ambas a neta!! Vamos lá!!", apelou o humorista.

Leia Também: Nuno Markl sobre novo convidado de 'Taskmaster': "Nunca a imaginariam..."