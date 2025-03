Nuno Markl prometeu que muito em breve será revelado o próximo convidado do programa 'Taskmaster', contudo, numa partilha que fez na sua página de Instagram, decidiu 'levantar a ponta do véu' sobre a personalidade que visitou o formato da RTP1.

"Mais logo anunciamos a pessoa para quem estou a olhar", escreve na legenda de uma fotografia na qual surge num barco na piscina da casa do 'Taskmaster'.

"Ficai atentos - é daquelas pessoas que nunca imaginaram nestes preparos", completa.

É caso para perguntar... Quem será que vem aí?

Note-se que a quarta temporada do programa do primeiro canal estreou na semana passada com Ana Garcia Martins, Gabriela Barros, Gilmário Vemba e Pedro Alves a completarem o elenco fixo e Isabela Valadeiro enquanto convidada.