Aguardam-se momentos muito divertidos no próximo 'Taskmaster'. O convidado especial será Eduardo Madeira, que ir-se-á juntar ao elenco fixo: Ana Garcia Martins, Gabriela Barros, Gilmário Vemba e Pedro Alves.

Nas redes sociais, Nuno Markl - que controla as tarefas do formato da RTP - falou sobre a participação do comediante, de quem é amigo.

"Já vivi algumas aventuras com o Eduardo Madeira, mas isto foi novo e lindíssimo", observou o radialista da Comercial.

Ora veja:

