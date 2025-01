Mandy Moore foi uma das celebridades que perdeu a casa nos incêndios de Los Angeles.

A atriz tem partilhado muita informação através das redes sociais mas houve um apelo que não caiu bem aos seguidores.

É que os seus cunhados também perderam a casa e tudo o que tinham, motivo pela qual a atriz pediu ajuda a quem a segue.

Ao partilhar uma página da plataforma de angariação de fundos chamada 'GoFundMe', a atriz escreveu:

"Com o primeiro bebé a caminho, numa questão de semanas, eles precisam do nosso apoio agora mais do que nunca. [...] Muitos perguntaram como ajudar durante este momento [...] Por favor, considerem doar e partilhar para ajudá-los a reconstruir tudo".

Muitos seguidores não gostaram deste apelo, uma vez que Mandy tem uma fortuna de cerca de 13 milhões de euros. Em resposta a todas as críticas, a atriz falou de forma mais agressiva: "É claro que estamos a ajudar a nossa família. Quem está a questionar isto não está a mostrar empatia", referindo que foi um amigo que criou a página de donativos. "Vão-se f****, ninguém vos está a forçar a nada", concluiu Mandy.

