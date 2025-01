Los Angeles está a viver um enorme flagelo que já resultou na morte de, pelo menos, 10 pessoas, e milhares de famílias desalojadas.

A solidariedade de várias caras conhecidas têm sido notícia e chegou a vez de Halle Berry também ajudar. Nas redes sociais, a atriz partilhou que está a trabalhar, em conjunto com Sharon Stone, e que "doou o armário inteiro" a quem ficou sem os seus pertences.

A atriz visitou a COOP, uma empresa que artigos para casa, situada em Beverly Hills, e mostrou os voluntários que estavam já a organizar as roupas para doação.

Nas redes sociais, a atriz apelou a quem puder também fazer alguma coisa. "Se moras na área do sul da Califórnia, peço que faças o mesmo. Isto é algo que podemos fazer agora mesmo para ajudar todas as famílias deslocadas que precisam do básico hoje! Obrigada Sharon Stone pela sua liderança".

"Temos lindas camisolas de caxemira, calças de ganga, meias novas, sapatos, roupas, cobertores. Quem quiser pode vir, fazer compras e também doar", referiu Berry.

A atriz Michelle Pfeiffer comentou a publicação, perguntando: "Posso ir amanhã?"

