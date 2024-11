Já foi no início da década de 2010 que Matthew McConaughey trocou a sua morada no sul da Califórnia pelo Texas e, agora, revelou a verdadeira razão dessa mudança.

À época, o ator era praticamente só chamado para fazer as chamadas 'rom-com', comédias românticas.

"Eu era o 'rom-com dude'. Era esse o meu caminho e eu gostava. Esse caminho pagava bem e estava a funcionar", revelou no episódio desta semana do podcast 'Good Trouble', citado pelo Daily Mail.

Porém, quando percebeu que não era chamado para outro tipo de papéis, McConaughey sentiu que isso o estava a limitar enquanto ator.

"Como ninguém me estava a deixar fazer o que queria, parei de fazer o que estava a fazer", a decisão materializou-se através de uma mudança de casa, e de estado.

O ator passou a viver uma vida de campo, num rancho em Austin, no Texas, e fez um pacto com a mulher: "Não vou voltar ao trabalho, a não ser que me ofereçam papéis que eu queira."

McConaughey começou a recusar papéis, alguns muito bem pagos, até que os produtores de Hollywood perceberam que não estava a fazer bluff e lhe começaram a propor trabalhos que o entusiasmavam.

E, com isso, vieram também os prémios. O ator ganhou o Óscar de Melhor Ator com o drama 'Dallas Buyers Club', em 2014.

