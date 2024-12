Timothée Chalamet dedicou uma publicação no Instagram ao "pai no cinema", o ator Matthew McConaughey, com quem trabalhou em 'Interstellar'.

O ator, de 28 anos, publicou no domingo, dia 8 de dezembro, uma fotografia em que aparece de costas com Matthew McConaughey. A imagem foi captada durante o jogo entre os Georgia Bulldogs e os Texas Longhorns, no sábado, dia 7.

"O meu pai no cinema, Cooper", escreveu Timothée Chalamet, fazendo referência à personagem de Matthew McConaughey em 'Interstellar', onde deu vida a Cooper.

