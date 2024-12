Foi no final do mês passado que Timothée Chalamet deixou todos atónitos ao aparecer num concurso de sósias de... Timothée Chalamet.

O evento aconteceu no Washington Square Park, em Nova Iorque, e agora volta a ser notícia.

De acordo com a People, o organizador do concurso 'look-alike', o YouTuber Anthony Po, foi multado por não ter pedido autorização à Câmara para a realização de um evento público.

Porém, algo insólito aconteceu. No final do concurso, a equipa do ator falou com a organização com o intuito de pagar a multa, fixada no valor de 500 dólares americanos (cerca de 475 euros).

"Eles ofereceram-se para pagar a multa, o que é muito engraçado", revelou Po à mesma organização, afirmando que não aceitou a oferta.

