Cristina Ferreira anunciou através das redes sociais, esta quinta-feira, dia 2 de maio, que voltará a entrevistar António Costa já amanhã.

A conversa acontece depois da demissão do antigo primeiro-ministro, sendo que, segundo a apresentadora, serão abordados temas como a saída do governo e as acusações que a motivaram.

"António Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal, é meu convidado, amanhã, no 'Dois às 10'. A saída do cargo, as acusações de que foi alvo, o futuro. Tudo será falado nesta entrevista única", escreveu Cristina na legenda de fotografias suas com o político.

"Alguma pergunta que gostassem de fazer?", acrescentou ainda, desafiando os seguidores a deixarem curiosidades que querem ver desfeitas. Ora veja:

