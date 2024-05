José Castelo Branco esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, e decidiu presentear a apresentadora com um ramo de flores. Um presente que vinha com um bilhete.

Na reta final do programa 'Dois às 10', da TVI, Cristina Ferreira fez questão de ler as palavras que o socialite lhe deixou.

"De diva para diva. Flores representam a vida, o amor e a amizade. Hoje é o 1.º de Maio, e o dia de São José Operário, e comprovaste ao mundo que com muito trabalho, dedicação e resiliência tudo é possível.

Tenho orgulho pela mulher que tenho o prazer de dizer amiga e assumidamente sofisticado, decidi encomendar o mais conceituado e elegante conceito de bom gosto", escreveu José Castelo Branco no bilhete que deixou a Cristina Ferreira.