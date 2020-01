7. Repelir animais indesejáveis

Para afastar animais como as formigas e os coelhos, basta espalhar bicarbonato nos limites da horta ou jardim.

8. Para plantas alcalinas

Plantas como as begónias ou os gerânios gostam de solos alcalinos. O bicarbonato de sódio é uma boa solução para pôr na água de rega e vê-las a despontar.

9. Retirar odores do composto

Fazer composto é a melhor forma de providenciar nutrientes para a horta, às vezes pode acontecer criar mau cheiro. Para combatê-lo, espalhe bicarbonato de sódio ao redor da compostagem para absorver os odores.

10. Prolongar a vida das flores

Se as flores murcham, experimente colocar bicarbonato de sódio no fundo do vaso e vai ver como aguentam bonitas mais tempo.

11. Limpar vasos de barro usados

Às vezes, não é fácil limpar estes vasos e usar produtos químicos fortes pode ser prejudicial. Lave com bicarbonato de sódio para um bom resultado.

12. Lavar as mãos

Trabalhar no hortim deixa muitas vezes as mãos com uma sujidade difícil de lavar. Em vez de esfregar com sabão, use bicarbonato de sódio. Passe as mãos por água, esfregue e passe novamente por água. Elas ficarão limpinhas!

13. Matar a lagarta-da-couve

As lagartas-da-couve podem ser uma grave ameaça e causar grandes devastações na horta. Coloque bicarbonato de sódio à volta das plantas ou mesmo sobre as lagartas e elas secam. Repita este procedimento se necessário.

Texto: José Arantes