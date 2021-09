Materiais orgânicos, tapetes com influências étnicas e uma paleta de cores que privilegia os castanhos, os beges e os ocres são algumas das tendências que marcam a decoração outonal de 2021. À semelhança do que sucede na moda, as formas retro e revivalistas regressam em força. Aproveite a estação das folhas secas e caídas pelo chão para fazer algumas mudanças visuais. Torne as divisões da sua habitação (ainda) mais acolhedoras para receber amigos e familiares com uma estética renovada e calorosa nos dias mais frios que se avizinham com as propostas decorativas que lhe propomos de seguida.