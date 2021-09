As grandes casas de moda inspiraram-se nos vários visuais imortalizados por atrizes como Audrey Hepburn e Catherine Deneuve e por modelos como a Twiggy para um chic atualizado. As principais marcas de moda seguiram-nas. Os especialistas recomendam-nos em look total.

Três dos coordenados que integram as propostas da Uterqüe para o outono/inverno de 2021/22