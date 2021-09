No outono/inverno 2021/22, anuncia-se uma mudança de paradigma estético. Os anos da década de 1960 são amplamente revisitados pelas principais marcas, servindo de inspiração a uma moda mais sexy e exuberante e também mais contemporânea, feita com recurso a mais materiais sustentáveis. Já o cabedal, um clássico revisitado, (res)surge com um cariz desportivo e com muita cor, em alternativa ao preto, um tom que volta a marcar aquela que é uma uma estação tradicionalmente mais escura.

As combinações inesperadas de cores quentes e frias e de tons primários e secundários que marcam a atualidade também estão patentes nas novas coleções de moda que já começaram a invadir as montras das lojas, a internet e as redes sociais, independentemente dos materiais escolhidos pelos criadores. Tal como os ponchos, as capas, lembrando as mantas de retalhos da década de 1970, estão aí para nos aquecer nos dias de maior frio. Use-as, em substituição dos casacos, por cima de saias e calças.

Sempre perfeitos para combater as baixas temperaturas, os casacos de pelo sintético, outra das tendências estéticas do outono/inverno de 2021/22, são práticos e aconchegantes. E, por vezes, mais realistas do que a própria pele animal, que muitas etiquetas de moda mais conscientes têm vindo a abandonar. Por fim, como pode ver de seguida, há ainda peças quentes e confortáveis em malha, camisolas de lã grandes, vestidos até aos tornozelos, carteiras em tricô e gorros que aquecem e protegem.