Está longe de ser um padrão inovador mas os criadores e as marcas de moda insistem em recuperá-lo ano após ano, modernizando-o ou conferindo-lhe novas nuances. As peças de inspiração marítima, a que é muitas vezes associado em diferentes tonalidades de branco e azul, continuam intemporais e transversais. Na primavera/verão de 2921, a inovação surge com a mistura de riscas em cores e/ou em tamanhos diferentes, em mesclas e combinações ousadas, como etiquetas como a Dior, a Louis Vuitton, a Etro e a Versace apresentaram nas coleções que desenvolveram para esta temporada.