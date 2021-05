É a cor da luz, da felicidade e do otimismo na sua expressão mais primária. Calêndula, limão, gema de ovo e até um pouco de flúor são, todavia, algumas das variações que acabam por seguir os ditames da Pantone com o seu Yellow Illuminating, uma das duas tonalidades que marcam este ano, segundo a reconhecida e prestigiada autoridade internacional. Muito presente em roupas e acessórios, dominou as passarelas dos desfiles primavera/verão 2021 de marcas de moda como a Versace, a Balmain e a Etro.