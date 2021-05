É uma das tendências que, ano após ano, teima em não sair de moda. Mais ou menos coloridos, compridos, midi ou curtos, com ou sem detalhes, os vestidos com padrões florais são uma das peças imprescindíveis da estação que marca o desabrochar das flores e o regresso das andorinhas. Descubra, de seguida, modelos leves e fluidos, com um espírito campestre que nos inspira a passarmos os dias mais próximos da mãe natureza, propostas que integram as coleções de primavera/verão 2021 de grandes marcas.