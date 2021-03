Não precisa de se esconder por não conhecer alguns deles. O mundo da moda recupera regularmente termos utilizados noutras épocas e cria constantemente novas palavras para descrever uma peça de roupa, um tecido, um estilo ou mesmo uma forma de usar uma determinada proposta. Porque, nos dias de hoje, estar na moda não significa apenas vestir a toilette certa, aprenda, de seguida, a linguagem dos consultores de imagem e dos entendidos em novas tendências e surpreenda as suas amigas.

Anarruga

Este é o nome dado a um tecido com efeito enrugado ou plissado conseguido através da utilização de fios com encolhimentos diferentes. É muito utilizado em roupas leves, sendo muito comum em blusas e em vestidos.

Baggy

São calças de corte amplo nas ancas, apresentando uma largura de pernas que vai afunilando até se ajustar à altura dos tornozelos.

Balloné

Saia que faz lembrar um balão porque tem a barra franzida, virada e presa por dentro. Foi moda nos idos anos da década de 1980 e regressou mais recentemente, muito menos volumosa, ainda assim com muito menos êxito.

Cache-coeur

A palavra é francesa e resulta da junção de cacher, que significa esconder, com coeur, coração na lingua gaulesa. Este substantivo refere-se a um tipo de decote trespassado e drapeado sobre o peito, muito comum em vestidos de cerimónia e em vestidos de noiva.

Cardigã

Muitos ainda o escrevem na língua anglo-saxónica, cardigan. É um casaco de malha em lã virgem ou mesclada com outras fibras, com mangas compridas e botões à frente. Deve o seu nome ao sétimo conde de Cardigan que comandou uma das brigadas do exército britânico durante a guerra da Crimeia.

Cargo

Modelo inspirado no estilo dos uniformes. Com base em modelos amplos e confortáveis, dá um efeito de roupa casual. Normalmente, possui bolsos laterais. As calças cargo são uma das tendências da primavera/verão de 2021.

Clutch bag

Carteira pequena, geralmente sem alças, para usar na mão ou debaixo do braço. É muito comum em convidados de casamentos, coqueteles, galas, inaugurações e outros eventos formais.

Dégagé

Gola ou decote aberto afastado do colo ou pescoço, com ou sem drapeado, deixando à mostra parte dos ombros e colo.

Destroyed

Estilo que aposta nos rasgões e nos desfiados em calças de ganga, em camisas com as mangas arrancadas, em costuras aparentes e/ou em cós sem acabamento.

Escarpin

Sapato de salto alto aberto, com sola fina mais ou menos arqueada, inspirado no calçado do século XVIII. Foi criado por Roger Vivier, para a casa de alta-costura francesa fundada pelo estilista Christian Dior, em Paris, durante a década de 1950.

Evasé

Tipo de corte muito comum em sais e em vestidos. Apresenta uma configuração que se alarga para baixo, em forma de cone. Pode ser enviesado ou não.

Frufru

Esta palavra designa um conjunto de folhos franzidos, geralmente estreitos. Esta opção estética é muito usada para decorar tops, camisas e a parte superior de vestidos.

Fuseau

Calça justa e afunilada com uma alça de união que fica na sola do pé. Esteve muito na moda na década de 1980 e, ocasionalmente, é recuperada por estilistas e marcas de pronto a vestir.

Galão

Tiras bordadas, sem elasticidade, que aplicadas nas peças dão detalhes de enfeite ou acabamento. Um dos galões mais conhecidos internacionalmente é o da marca Adidas.

Hot pants

Calções extremamente curtos. O modelo dourado coleante que a cantora australiana Kylie Minogue usou no vídeo promocional do single "Spinning around", em 2000, já faz parte da iconografia pop.

Império

Modelo de vestido com corte abaixo do peito e saia solta. Devido à sua versatilidade, continua a ser muito utilizado nos dias que correm.

Jodhpur



Calças de montar amplas até ao joelho e justas do joelho ao tornozelo. Têm habitualmente joelheiras e uma tira que passa por baixo das botas. O nome deriva de um estado colonial indiano, onde foram muito populares.

Kelly

Mala com a assinatura da famosa marca Hermès, criada na década de 1930. Foi celebrizada pela atriz norte-americana Grace Kelly em 1956, quando pousou com uma para a capa da revista Life.

Kitsch

Estilo que abrange as peças que já passaram de moda. Ocasionalmente, volta a estar em voga. Também há quem associe a palavra a falta de gosto ou a um défice de sentido estético.

Linha A

Modelo de vestido criado em 1955 por Christian Dior. Tem a forma de um A, apresentando um corte com ombros estreitos e uma saia que se abre em direção à barra de remate.

Leggings

Peça em malha fina que adere às pernas. Por ser prática, versátil e confortável, são muitas as mulheres que as usam.

Maxi

Formato de saia com um comprimento que alcança os joelhos ou que vai até os tornozelos. É, muitas vezes, associada a um estilo mais boho ou hippie.

Mule

Sapato feminino em que o calcanhar fica a descoberto. Pode ser de salto alto ou de salto baixo, liso ou com aplicações.

Nervura

Prega muito fina costurada ou fio mais grosso entremeado no tecido que forma um desenho em relevo. É muito utilizada em propostas de alta-costura feminina.

Negligée

Peça feminina, muito leve, confecionada em tecidos finos, como por exemplo o cetim. É, muitas vezes, associada a momentos românticos. A sua origem remonta ao século XVIII, altura em que se assumia como uma peça para ser usada entre mudas de roupa.

Obi

Faixa japonesa, rígida, habitualmente de seda, que é apertada atrás com um grande laço. Serviu de inspiração e foi adaptada, na década de 1980, por estilistas nipónicos que viviam na capital francesa.

Pashmina

Tipo de lã proveniente de cabras que vivem no estado selvagem nos picos dos Himalaias. Depois de fiada e tecida, possibilita o fabrico de uma écharpe leve, fina, macia e quente.

Pump

Modelo de carteira pequena. Pode ser fabricada em materiais rígidos, com carapaça de tartaruga ou com pedras. Também existem as de materiais moles, em pele ou em tecido. São frequentemente usadas para looks de cerimónia ou para saídas à noite.

Queen Elizabeth

Tipo de decote muito usado em vestidos de noiva. É composto por uma gola alta na zona das costas que, depois, se revela à frente num decote em V.

Retro

Termo usado em França, durante a segunda metade do século XX, para descrever as roupas de épocas anteriores à II Guerra Mundial que voltavam à moda. O conceito é mais do que atual, ainda que a sua abrangência tenha variado.

Stone wash

Processo de lavagem de uma peça em tambores, habitualmente com pedras de argila, apesar de existirem outros métodos. Durante a lavagem, as pedras entram em atrito com o tecido, que não pode ser fino, deixando-o com um aspeto envelhecido e usado.

Skinny

Modelo de calças muito justo e afunilado. Tem estado muito em voga nas coleções de moda de muitas das principais marcas de pronto a vestir nacionais e internacionais.

Techno

Estilo associado aos novos materiais e às novas tecnologias que foram sendo incorporadas no desenvolvimento de tecidos e até de cortes nos últimos anos. Nas marcas desportivas, é rara a peça que não os integra. No vestuário, é aplicado especialmente aos produtos de active wear.

Trench coat

Capa inglesa masculina de gabardine, com pala nas costas e faixa na cintura. Foi celebrizada pelo ator Humphrey Bogart, no filme "Casablanca". Hoje, é um clássico do guarda-roupa masculino e também do feminino, como se pode ver nesta galeria de imagens, que mostra alguns dos modelos mais em voga nas coleções de primavera/verão de 2021.

Twinset

Esta palavra, que também foi adotada para a designação de uma marca de moda italiana desenvolvida em Milão, caracteriza um coordenado composto por uma camisola e por um casaco em malha.

Voile

Tecido de algodão ou de seda fina, semitransparente, de armação tafetá. É uma matéria-prima muito comum em vestidos de noiva e em criações de alta-costura feminina.

Xatuche

Lã proveniente de antílopes tibetanos, usada no fabrico de xailes. É mais macia e (ainda) mais confortável do que a caxemira.

Zibelina

Tipo de pele usada em casacos. O socialite José Castelo Branco é um admirador confesso deste material utilizado por muitos criadores de moda em inúmeras criações de moda femininas apresentadas nas últimas décadas.