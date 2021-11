A decoração da sua casa de banho não tem de ser desinteressante. 5 coisas que pode fazer para a mudar

Já há muito que a casa de banho deixou de ser vista como (apenas) uma simples e desinteressante divisão da casa que necessitamos de usar diariamente. Outrora um espaço usualmente reduzido, dotado com loiças sanitárias com sistemas de autoclismo visíveis e pesados e lavatórios que não eram encastrados em móveis, eram, por norma, preenchidas com azulejos de cores fortes e/ou com efeitos floreados e ornamentadas com têxteis que fronteiravam as loiças.

Nos dias de hoje, essa visão proporciona-nos tudo o oposto do que se pretende nestes espaços. Atualmente, as casas de banho são cada vez mais pensadas e cuidadas. São um espaço pelo qual necessitamos obrigatoriamente de passar e que, em muitos casos, até partilhamos com as visitas que recebemos em casa. São um local onde nos devemos sentir relaxados e tranquilos, até porque acaba por ser lá que muitas vezes nos refugiamos do exterior.

Esta divisão, estando bem decorada, pode tornar-se num dos pontos fortes da sua casa. Atualmente, quando visitamos um imóvel para adquirir, as casas de banho são, a par das cozinhas, as áreas que mais chamam a nossa atenção pelos materiais e pela estética que proporcionam e, muitas vezes, são determinantes para a decisão de adquirir ou não o imóvel. Acha que a(s) sua(s) estão a precisar de ser(em) mudada(s)? Há formas simples de o conseguir.

1. Invista noutras cores

Assumindo que a sua casa de banho não exiba um revestimento de chão e/ou de paredes que considere muito apelativo ou até mesmo atual, poderá sempre mudar por completo a paleta cromática da divisão. Sendo a casa de banho uma zona húmida, devem ser escolhidos materiais resistentes à água e à humidade. Existe no mercado toda uma panóplia de mosaicos cerâmicos e de grés, os mais utilizados nestes espaços, com tonalidades atraentes.

Para um efeito mais intemporal, clássico e sofisticado, o mármore ou o travertino são de grande resistência à humidade e de fácil manutenção, embora sejam materiais de valor mais elevado, um fator a ter em conta no momento do planeamento e da decisão. Seja qual for o material pretendido, deve ter sempre em mente sempre a simplicidade de manutenção e a estética. Revestimentos demasiado coloridos irão causar cansaço visual rapidamente. Têm ainda a desvantagem de tornar também o espaço visualmente menor. Deve apostar em cores básicas como os brancos, os beijes e os cinzentos claros.

São cores que se conjugarão facilmente com os restantes materiais e com a decoração que já tem e que podem, facilmente, proporcionar uma futura mudança no estilo estético e/ou nos objetos decorativos, se for caso disso. Os tons de madeira no chão acabam sempre por transmitir calor e conforto visual ao espaço e são tendências atuais. Como tal, pode sempre optar por pavimento laminado que confere resistência e é de fácil manutenção.

Existem hoje no mercado excelentes imitações de materiais orgânicos, como a madeira. Nas paredes, a(s) tonalidade(s) escolhida(s) deve(m) casar bem com o chão. Apesar de o revestimento em mosaico cerâmico ser o mais usual nas casas de banho, existindo já inúmeras variedades de escolha nestes materiais, pode sempre optar por manter o revestimento apenas na zona de duche e pintar as restantes paredes usando tintas especiais e resistentes à água.

Aplicar um papel de parede vinílico, uma solução que trará muita personalidade à divisão, é outra das formas de renovar esteticamente a sua casa de banho. Esta alternativa tem uma vantagem. Este tipo de revestimento pode ser alterado facilmente quando sentir necessidade de explorar outro tipo de decoração. Também existem no mercado autocolantes decorativos que pode usar para mudar o aspeto da divisão e/ou para corrigir imperfeições.

2. Aposte em painéis protetores

Com a finalidade de conseguir um espaço visualmente mais amplo e leve, os duches de alvenaria têm vindo a conquistar um crescente número de adeptos. Aqui, são utilizados os próprios azulejos e/ou o revestimento escolhido no interior do duche, tornando o espaço mais sofisticado e menos carregado com materiais. Mais leves, as placas de vidro protetoras são a única fronteira física que delimita a área dos banhos do restante espaço do WC.

Uma opção que pode valorizar esta divisão passa pela conjugação da parede do duche com o restante revestimento, gerando uma espécie de tela, com a criação de uma parede destaque que demarcará a zona de banho. Pode, por exemplo, apostar num revestimento para o chão com imitação de madeira, paredes em tons bege ou até mesmo em papel de parede vinílico com motivos nesses tons para ter a parede do duche diferente da das restantes paredes.

3. Monte prateleiras e/ou armários expositores

Se a sua intenção não passa tanto pela remodelação nem pelo restauro, há truques a que pode recorrer para mudar a estética desta divisão. Existem apontamentos decorativos que podem fazer toda a diferença. Usualmente, as casas de banho são (muito) preenchidas visualmente pelos atoalhados necessários, pelos produtos de higiene e, nalguns casos, por alguns aparelhos elétricos, como os secadores e as máquinas de barbear.

Apesar de ser o que realmente deve constar num espaço que deve ser funcional à finalidade para a qual existe, a casa de banho pode ser muito mais que isso. Habitue-se a guardar parte destes objetos e/ou produtos destinados à higiene no armário do lavatório. Pode deixar os mais usados na bancada, desde que devidamente organizados em pequenos cestos e/ou recipientes de arrumação. Não faltam opções no mercado, algumas em materiais orgânicos.

Aposte na colocação de prateleiras numa parede da divisão. Estas prateleiras devem ser de linhas simples e, preferencialmente, em madeira, em tonalidades que estejam de acordo com o resto da divisão. Use-as para expor objetos decorativos, como potes, estatuetas ou outros objetos, idealmente em materiais que resistam à humidade, que possam trazer conforto visual e requinte ao espaço. Pode também colocar uma ou mais velas de cheiro ou ambientadores com paus de madeira. Em substituição das prateleiras ou como complemento, se tiver espaço, pode adquirir um móvel expositor.

Este tipo de móveis são, por norma, revestidos a vidro ou apresentam uma parte frontal em vidro. Pode usá-los para guardar atoalhados, valorizando-os. Em vez de dobrar as toalhas de mãos e/ou de rosto devidamente pode enrolá-las em pequenos cilindros, como se vê em muitas unidades hoteleiras de referência. Também pode utilizar esse espaço para lá colocar objetos meramente decorativos. Também aqui a imaginação é o limite.

Num móvel expositor que contenha quatro ou cinco prateleiras, pode, exemplo, dispor os atoalhados, lisos e brancos ou de tons neutros, na prateleira de baixo. Para as de cima, pode adquirir recipientes em vidro que remetam para os frascos de farmácia e/ou de laboratório que irá depois conjugar, noutra prateleira, com objetos que nos transportem para o mundo da ciência, como é o caso de fósseis, de insetos em metal ou de ampulhetas.

Em alternativa, pode apostar numa gama de potes em barro antigos, criando a sensação de que a sua casa de banho é um museu. Dependendo do seu gosto individual, da sua personalidade e/ou do tipo de decoração pretendida, as hipóteses de temas a encenar nestes expositores são muito variadas. Estes objetos são de fácil aquisição nas inúmeras lojas de produtos de decoração que existem hoje por todo o lado e em qualquer centro comercial.

No interior do móvel, no caso de querer valorizar mais a sua casa de banho, pode facilmente colocar focos de luz. Pode utilizá-los para destacar alguns objetos que elegeu para este espaço. Com esta opção, criará um ambiente agradável, sofisticado e com uma certa conotação cenográfica que tornará esta divisão diferente de todas as outras que conhece. Nas redes sociais, também são muitas as inspirações que lhe permitirão mudar este espaço.

4. Pendure quadros e molduras

E porque não apostar na colocação de quadros neste espaço? Apesar de as telas não serem uma boa opção devido à exposição à humidade, poderá sempre apostar em molduras com as imagens pretendidas, que ficarão assim mais protegidas. Consoante as tonalidades escolhidas e/ou os objetos decorativos que colocou nas prateleiras e/ou num armário expositor, defina um tema e adquira molduras da mesma tonalidade das prateleiras.

Decore um espaço da parede com pinturas que tenha comprado ou até mesmo com fotografias de locais que visitou. Pegando numa das sugestões anteriores, se apostasse num tema como a natureza ou a farmácia/laboratório, poderia optar molduras com imagens com desenhos científicos ou esboços de estudo de plantas ou desenhos de animais. Se investiu na criação de um museu, poderia optar, aqui, por colocar imagens de civilizações antigas.

Em alternativa, pode apostar em fotografias a preto e branco antigas de uma cidade. As molduras não devem ser muito grandes, pois, por norma, como as casas de banho não são espaços de grandes áreas, é preferível colocar três ou quatro molduras menores, simetricamente alinhadas, na parede do que uma moldura de maiores dimensões. Ao investir em molduras menores e em maior quantidade, terá a sensação do espaço ser mais amplo.

5. Recorra a plantas

A existência de plantas numa divisão, mesmo num quarto, será sempre uma forma de harmonizar o espaço. Para além de algumas variedades botânicas purificarem o ar, transmitem calma e podem ser chave de ouro na decoração. Aposte numa orquídea com dois ou três talos, de preferência branca, uma vez que essa cor transmite muito requinte e tranquilidade. Depois, coloque-a num recipiente de vidro, de forma a ficar com as raízes visíveis.

Também a pode manter numa peça de cerâmica que se integre na decoração, desde que num material claro e translúcido. Exponha-a na bancada dos lavatórios ou até mesmo integrada numa das prateleiras, desde que não fique muito alta. Uma orquídea branca será sempre uma opção que facilmente se enquadrará em qualquer tema. Esta é uma planta que se adapta muito bem a estes espaços, pois beneficia da humidade e dos vapores dos banhos.

No caso de não poder ter ou não querer uma planta natural na casa de banho, tem sempre as artificiais. Atualmente, já existem no mercado versões em plástico que são muito realistas. Pode sempre escolher algumas flores e/ou plantas artificiais, como é o caso das tulipas, das flores campestres e das folhas de palma e de eucalipto, para preencher uma jarra de vidro que não seja demasiado alta ou larga. Como vê, não faltam ideias criativas para este(s) espaço(s).

Texto: Sérgio Gonçalves (decorador de interiores fundador da Staging Interior Design)