Casa de banho perfeita. 5 dicas para quem anda com vontade de mudar a sua

Muitas vezes menosprezada, a casa de banho tem muito potencial decorativo, apesar das limitações que estão inerentes a esta divisão de uma habitação, como o facto de ser um espaço muito húmido, o que limita a utilização de determinadas peças e determinados materiais. No entanto, com a ajuda de cinco especialistas e das sugestões decorativas que lhe propomos, vai conseguir transformar essa zona numa das mais bem conseguidas do seu lar doce lar.

1. Adicione cor

Utilizar apontamentos de cor nos objetos decorativos numa casa de banho de paredes e azulejos brancos, como é o caso de jarras vermelhas e de toalhas coloridas, só para referir dois exemplos é, na opinião de muitos decoradores de interiores, uma boa forma de favorecer esta divisão. "O branco reforça a luminosidade e a dispersão do espaço e os apontamentos de cor marcam a diferença", aconselha Mariana Morgado Pedroso, arquiteta da Architectyourhome.pt.

As soluções dos decoradores de interiores não se ficam, no entanto, por aí. "Também pode aplicar uma barra autocolante com um padrão geométrico, que é muito fácil de aplicar, criando um efeito visual muito interessante", sugere mesmo a especialista em decoração de interiores. A par desse, existem outros apontamentos decorativos a que pode recorrer para dar (mais) cor a esta divisão, como pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, para se inspirar.



2. Aposte em espelhos originais



Os espelhos são elementos fundamentais numa casa de banho ou não fosse lá que são feitas muitas das nossas rotinas de higiene diária. "Quanto maiores, melhor!", considera a decoradora Ana Rita Soares. "São objetos que ampliam o espaço, dando uma ideia de profundidade. Opte por um modelo com moldura, que podia bem estar numa sala, num quarto ou num corredor, que pode ser colorida, de madeira, prateada ou dourada", aconselha a especialista.

"O importante é que seja proporcional à largura da parede", sublinha, no entanto, a decoradora de interiores portuguesa. "Se preferir, e para dar amplitude/largura à casa de banho, pode optar por um espelho no formato fora do habitual, como, por exemplo, um que percorra toda a parede", afirma ainda. Nas lojas de mobiliário e decoração e em muitos sites de comércio eletrónico, nacionais e internacionais, são inúmeros os modelos comercializados.

3. Forre os módulos de gavetas com tecido

Porque tudo o que é feito por nós tem mais valor, aposte na reciclagem de um módulo de gavetas , forrando-as com tecido propositadamente danificado e estragado. "Basta revestir o móvel com cola branca e alisar o material escolhido por cima. Para os puxadores, pode fazer umas flores a partir de caixas de ovos amarrotadas, pintando-as e envernizando-as no final para as proteger", sugere Filipa Brandão Mira, decoradora. Também pode usar jornal.

4. Utilize vidros lacados ou pintados

Os vidros lacados e/ou pintados, outra solução, podem ser colados por cima dos revestimentos existentes para lhes dar uma nova vida, como se vê inúmeras vezes em revistas de decoração especializadas. "Pode aplicá-los só na zona do duche banheira ou revestir toda a casa de banho", aconselha Filipa Brandão Mira, decoradora. Existem vidros já pintados, com cores de catálogo, mas também pode mandar pintar na cor que quiser", refere ainda a especialista.

Em muitas casas modernas, esta solução tem sido introduzida com êxito, como se pode comprovar nas redes sociais da especialidade. "Este truque dá um toque de modernidade ao espaço. Por ser um material de aspeto clean, resulta melhor em casas de banho onde se queira criar um ambiente mais contemporâneo e atual. No entanto, este não combina com ambientes rústicos, por exemplo", avisa ainda Maria Ilharco de Moura, arquiteta de interiores e decoração.

5. Aposte em plantas

Pela humidade que acabam por concentrar, as casas de banho são um local perfeito para inúmeras variedades botânicas que existem no mercado. Para dar um toque de verde a esta divisão, muitas das vezes demasiado branca, pode apostar em vasos com suculentas ou até mesmo em terrários, para um efeito original. Se acha que não tem tempo nem disponibilidade para investir em flores naturais, tem sempre as de plástico, algumas com um aspeto vivaz.

Texto: Fabiana Bravo com Mariana Morgado Pedroso, (arquiteta da Architectyourhome.pt), Ana Rita Soares (decoradora e autora do livro "Dê uma volta à sua casa! Quem vê casas, vê corações", publicado pela editora Nexo), Filipa Brandão Mira (decoradora e autora do livro "Cuidar da casa", publicado pela editora A Esfera dos Livros) e Maria Ilharco de Moura (arquiteta de interiores e decoração)