7 truques simples que vão tornar o seu quarto (ainda) mais agradável

Quantas vezes já não acordou, olhou à sua volta e sentiu a necessidade de mudar tudo? Seguramente mais do que uma ou até mesmo duas! Entretanto, os dias foram passando e pouco ou nada mudou. Todas as ocasiões são boas para proceder a alterações em casa. Tire partido dos conselhos que lhe apresentamos de seguida e ganhe um quarto novo num ápice e sem gastar uma pequena fortuna. São sete as regras a ter em conta para alcançar esse objetivo.

1. Viva a almofada

Misture almofadas com padrões, estilos e texturas diferentes. Flores, formas geométricas, riscas, vale tudo desde que as cores combinem bem entre si.

2. Aposte numa cabeceira alternativa

Dê vida à parede branca atrás da sua cama pendurando uma colcha com um motivo original. Use roupa de cama a condizer para criar harmonia.

3. Renove a luz

Se está farto do seu abajur, aplique um pequeno motivo oriental, floral ou geométrico. Encontrará uma grande variedade de autocolantes nas lojas de decoração.

4. Misture épocas

Restaure a sua velha cómoda, mantendo o tom original ou pintando-a num tom arrojado, coloque-a em destaque. Combinar o estilo moderno com uma peça antiga dá personalidade ao quarto.

5. Decore com retratos de vida

Personalize a decoração exibindo na parede imagens que apelem às emoções. Pode usar uma foto de uma viagem romântica ou recorrer a retratos dos momentos mais marcantes da sua vida.

6. Faça apontamentos de cor

O quarto deve ser um refúgio tranquilo, mas não precisa de ser monótono. Dê cor ao ambiente recorrendo a pequenos objectos como jarras, caixas, quadros ou colocando uma manta sobre a cama.

7. Ouse ser diferente

Substitua uma das mesas de cabeceira por outro móvel, como por exemplo uma mesinha redonda ou uma pequena estante para apoio de livros.