Quando recebemos as contas da água, da eletricidade e do gás no final do mês é que nos apercebemos das consequências de alguns gestos menos conscientes que realizamos no dia a dia. No fim, quem sofre é a nossa carteira e… o meio ambiente! Mas inverter a situação não é difícil. Há, no entanto, atitudes simples que permitem poupar alguns (muitos) cêntimos no final do ano. E o planeta agradece... Descubra, de seguida, 10 comportamentos que pode adotar para renovar a sua casa e/ou para conseguir uma poupança verdadeiramente efetiva.

1. Aproveite o sol

A energia solar é uma opção ecológica e, embora a compra de um painel solar seja dispendiosa, permite poupar cerca de 70 por cento da energia gasta anualmente para o aquecimento da água. Em alternativa, pode, sem qualquer custo, usar os raios de sol para secar a roupa e aquecer a casa no inverno.

2. Duplique a proteção

Se vai comprar casa ou remodelar a sua, certifique-se de que esta tem vidros e paredes duplas. Assim, garante uma temperatura uniforme dentro de casa, até porque 30 por cento do calor sai pelas janelas. Esta medida tem ainda a vantagem de reduzir o ruído exterior, melhorando a sua saúde.

3. Prima o off

Deixar os aparelhos em stand by pode ser prático, mas sai caro. Certifique-se de que os eletrodomésticos ficam completamente desligados quando não precisa deles. O mesmo se aplica a carregadores esquecidos nas tomadas. Já agora, desligue o fogão e o forno dez minutos antes de terminar a cozedura.

4. Prefira o duche

Se é adepto do banho de imersão, pense duas vezes antes de abrir a torneira. Optar por um duche contribui para poupar 80.000 litros de água anualmente. Restrinja o banho a um momento muito especial e opte pelo duche diariamente.

5. Escolha bem