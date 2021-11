5 tendências que deve adotar para ter uma casa confortável e elegante nos meses de maior frio

Ao invés do que sucede nos dias quentes e ensolarados da primavera e do verão, que pedem uma casa arejada com um estilo estético mais descontraído, as estações que se seguem são marcadas pelas descidas de temperatura. Uma mudança que exige (mais) pormenores aconchegantes e convidativos, uma vez que, em dias de chuva, de frio e/ou de neve, é no recanto do lar que acabamos por passar mais tempo. Mas há pequenos gestos que o tornam mais agradável.

1. Materiais naturais

Os elementos orgânicos fazem parte da decoração de interiores desde sempre, mas, nesta altura do ano, esta tendência estará ainda mais presente. O bambu, um material sustentável, continua a ter uma grande popularidade, mas a verga, o rotim e a madeira também têm vindo a conquistar um grande número de adeptos.

2. Tons quentes

O ambiente que nos rodeia tem muita influência no nosso estado de espírito. Nestas estações, que tendem a deixar muitas pessoas deprimidas, opte por cores que transmitam uma sensação aconchegante e e reconfortante. O âmbar, o bege, o terracota, o ocre intenso, o castanho, o cor de rosa velho, o bordô e o verde esmeralda são algumas das tonalidades que os decoradores de interiores habitualmente sugerem para estas épocas.

3. Texturas macias

Se na primavera e o verão os tecidos frescos e leves, como o linho e o algodão, são reis e senhores, agora não é assim. Considere a hipótese de acrescentar à decoração materiais mais aconchegantes, como os que são usados para fabricar mantas e xailes. Ter um cesto com mantas ao lado do sofá é uma alteração simples de implementar. Também pode usar almofadas fofas na decoração.

4. Têxteis na parede

Forrar uma parte da parede com um tapete ou um pano, é uma forma original de mudar a estética de uma divisão. Se tiver uma veia criativa acentuada, pode fazer a sua própria peça de tricô, macramé ou croché mas, se não dispõe dessa habilidade e/ou de tempo, pode simplesmente comprá-la e pendurá-la para criar um impacto imediato. Existem atualmente muitos têxteis no mercado que o poderão surpreender.

5. Flores secas

Até há pouco tempo, com os campos ainda repletos de verde e os canteiros dos jardins cheios de cor(es), as flores frescas eram a melhor aposta para a decoração da sua casa. Nesta fase do ano, terão de dar o lugar às versões secas. Procure as de tons naturais neutros ou as versões mais coloridas e conjugue-as com o estilo estético das suas divisões.