Os princípios de harmonia que deve introduzir na sua casa de banho

É lá que começam os nossos dias e também é por lá que passam muitas das nossas rotinas diárias. Mas a verdade é que, geralmente, as casas de banho são espaços mal cuidados, frios ou pequenos, sem graça ou mesmo sem luz. Com pequenos truques e de acordo com os princípios de harmonia do feng shui, apresentamos-lhe soluções para que, mesmo sem obras, faça uma remodelação da sua casa de banho, tornando-a num espaço (ainda) mais agradável.

Para além de melhorar a sua qualidade de vida, ao renovar a casa de banho, estará a valorizar a casa toda. Uma das tendências atuais consiste em instalar a sanita numa zona à parte, separando os ambientes. As banheiras e os chuveiros de hidromassagem, disponíveis em vários modelos, são um luxo acessível que permite eliminar o stresse do dia. O ideal, se vai construir uma casa de banho de raiz, é ter uma banheira e um duche com cabine separados.

Colocar um segundo lavatório, que permite que duas pessoas usem a casa de banho ao mesmo tempo, é uma boa aposta, assim como instalar chão aquecido. Na decoração, a não serem os seus gostos, não há limites! Pode usar materiais mais tradicionais, como o azulejo ou então optar por papel de parede e madeira. Quanto a acessórios, para além das toalhas, que devem ser idealmente pesadas e confortáveis, dê-se ao luxo de instalar um equipamento de música.

Pode aproveitar para ouvir os seus cantores preferidos enquanto relaxa à luz de velas num leitor de CD ou numa coluna portátil. É uma boa maneira de acabar o dia, não concorda? Apesar do excesso de tecnologia não ser nada feng shui, pode aproveitar o seu telemóvel para, usando a tecnologia Bluetooth, o ligar a um dispositivo portátil. Com uma ligação à internet, pode recorrer a sites como o YouTube ou o Spotify para ouvir músicas zen enquanto relaxa.

O conceito de spa que pode adotar em casa

Transformar esta divisão da casa num templo de relaxamento e bem-estar, como um spa, é uma das estratégias decorativas a que pode recorrer para aumentar o seu grau de conforto no interior do lar. "A casa de banho é um espaço de limpeza e renovação", frisa Alexandre Saldanha da Gama, um reputado consultor de feng shui português. Deve, por isso, ser transformado num mini spa, "um local onde se cuida da higiene e se trata o corpo", sublinha o especialista.

Ter espaço nesta divisão é muito importante mas, se estiver limitado a uma casa de banho com uma área minúscula ou não muito grande, não desespere porque há maneiras de contornar o problema. Pode, por exemplo, usar espelhos e iluminação para criar uma sensação de amplitude. Deve ter uma luz geral agradável e pontos de luz específicos, dirigidos para o espelho e para a banheira ou duche. Plantas também dão vida ao ambiente, tornando-o mais acolhedor.

Gestos que o vão ajudar a combater a humidade

Inimiga número um da sua casa de banho, a humidade, um perigo para a saúde humana, deve ser eliminada ou, pelo menos, minimizada. Para tal, pode instalar sistemas de exaustão ou recorrer a obras, caso tenha um problema de canalização no interior da sua habitação. Se, apesar de tudo, não for possível corrigir totalmente o problema, arrume as toalhas num roupeiro noutra divisão da casa, caso contrário podem ficar com um odor desagradável.

Para as toalhas a uso, instale na parede os suportes necessários para as pendurar. Um aquecedor de toalhas é, na opinião de muitos especialistas, um bom investimento, garantindo-lhe que estejam quentes e secas à saída do banho. Se se maquilha na casa de banho, um desembaciador de espelho é também uma ideia útil. Disponível em lojas especializadas, trata-se de uma película fina que se instala atrás do espelho e que o aquece, evitando a condensação.

O imperativo de ter cada coisa no seu lugar

Quanto à arrumação, o mais importante é definir, desde logo, um sítio para cada objeto. Se tem bastante espaço livre, invista em armários ou outros sistemas de arrumação adaptados ao seu estilo e encha-os de mimos, transformando a sua casa de banho num spa ou num templo de relaxamento, como lhe sugerimos. Se possível, defina uma zona de arrumação separada para cada uma das pessoas que usa a casa de banho. Nem sempre é fácil mas facilita!

Se os metros quadrados de que (não) dispõe não permitem grandes alterações, seja criativo e aposte em cabides ou toalheiros pendurados atrás da porta, armários reduzidos por cima do autoclismo, debaixo do lavatório ou ao lado do espelho. Existem atualmente no mercado muitas propostas inovadoras. Outra solução que pode implementar são recipientes, que podem ser de madeira, de plástico ou de outro material, para colocar toalhas de mão individuais.

Ideias e soluções à prova de acidente

Para garantir a segurança de toda a família, sobretudo se tiver crianças, é fundamental manter o equipamento elétrico que não é específico para ambientes húmidos fora da casa de banho. Isso inclui o secador, que nunca deve ser utilizado perto de água. Medicamentos, produtos de beleza e limpeza têm igualmente de manter-se longe do alcance dos mais pequenos, idealmente arrumados num armário fechado ou num local que não consigam alcançar.

Pode ainda colocar um pequeno banco antiderrapante apropriado para crianças, uma solução que facilita o acesso dos mais pequenos ao lavatório. A banheira e/ou o duche devem estar equipados com material antideslizante e apoios, caso tenha pessoas idosas em casa. À saída do banho, deve colocar sempre um tapete e secar-se bem, para evitar escorregar e também para garantir que os pés ficam sem humidade, protegendo-se dos fungos, nocivos.

Como criar um cantinho zen no WC

Apesar de ser tipicamente associada a más energias, há maneiras de trazer harmonia à casa de banho. Para a potenciar nesta divisão, siga os conselhos de Aalexandre Saldanha da Gama, consultor em feng shui, também já divulgados na edição impressa da revista Saber Viver:

- Orientação

O ideal é que a casa de banho esteja a nascente, a este ou sudeste. E se possível, com a zona da sanita separada. Não deve situar-se diante da porta de entrada, porque a energia entra em casa e perde-se em vez de se dispersar pelas outras divisões. Para minorar este problema pode pintar a porta no tom da parede e mantê-la sempre fechada.

- Elementos

A água, que tem uma grande presença, é um elemento fortíssimo e quando bem utilizada é boa para a saúde. A limpeza é, portanto, fundamental. É também importante que a casa de banho esteja a brilhar e bem iluminada, pois é um local de purificação.

- Energias

Uma solução para evitar a perda de energias é fechar sempre a porta, o tampo da sanita e tapar os ralos. Fugas de água devem ser reparadas assim que surgem, porque a pessoa está a perder energia, bem como canos entupidos, que significam que o dono da casa está com dificuldade em largar o passado.

Texto: Joana Andrade e Luis Batista Gonçalves (edição) com Alexandre Saldanha da Gama (consultor de feng shui)