São várias as utilizações que as borras de café podem ter em jardinagem. Há quem as use como repelente e também como fertilizante de plantas. Mas será que esta é uma forma eficaz de as fertilizar? Há quem garanta que sim mas também são muitos os que desconfiam das propriedades dos resíduos deixados por esta popular bebida. Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, responde à pergunta e deixa preciosos conselhos de utilização.

Gostava de receber mais informações sobre plantas e jardinagem? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nenhum dos novos artigos lhe passe ao lado.