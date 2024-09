Começamos a semana sob as energias da Lua Crescente em Sagitário, que entra em tensão com Júpiter em Gémeos e com Saturno em Peixes, indicando um período em que podemos sentir um apelo, uma necessidade de contacto com o Sagrado dentro e fora de nós. Vamos estar à procura de um novo sentido para as nossas vidas. Por outro lado, pode ser uma fase de procura de novos conhecimentos, em que decidimos iniciar um curso superior.

Foto de RDNE Stock project: https://www.pexels.com/pt-br/foto/natureza-maos-sol-universo-6806667/