Quando abordamos o tema casas de banho apresentamos a água como o seu elemento principal.

No Feng Shui a água é sinónimo de fortuna, mas não se deve esquecer que em alguns casos pode estar em demasia criando superfícies húmidas e atmosferas pesadas com tendência para uma circulação mais lenta da energia chi, podendo levar á estagnação.

O desperdício de água (o pingar de uma torneira) representa a dispersão da fortuna da família, da mesma forma que a sua obstrução (difícil escoamento em lavatórios, banheiras ou retretes) representa um risco para a saúde para além da constante fonte de irritação.

Os efeitos do escoamento ou descargas de água realizados numa casa de banho vão dificultar a sua localização pois vão influenciar a circulação do chi de toda a casa.

Sempre que possível uma casa de banho deve ser ampla e com janelas de forma a receber influência solar. No entanto, muitas vezes esta é confinada em pequenos espaços interiores promovendo situações de estagnação de chi.

Da mesma forma, a casa de banho deve situar-se longe da porta de entrada, de escadas e da cozinha e deve estar separada das salas de jantar e de estar.

As localizações mais favoráveis são as de leste e sudeste pois normalmente esta zona é soalheira e possui energia do elemento árvore que beneficia bastante da energia água.

A menos favorável será a localização a nordeste uma vez que é bastante instável e possui energia terra que entra em conflito com a energia água. Para corrigir esta situação deve utilizar elementos da energia metal (torneiras e toalheiros de metal brilhante, toalhas de cor cinza, branco ou vermelho, uma estátua de metal ou uma flor vermelha num pote metálico redondo) de forma a harmonizar a terra com a água.

Para ambientes mais harmoniosos, propomos algumas regras base:

Uma casa de banho deve estar sempre limpa, resplandecente e quente para evitar qualquer problema de humidade.

A retrete deve ser ocultada para que não fique á frente da porta, e a sua tampa deve estar sempre para baixo.

A decoração deve ser simples e de modo a promover o repouso e relaxamento no final de um dia de trabalho ou momentos de paz logo pela manhã, pelo que plantas e velas são sempre bem vindas.

Os cheiros, os sons e a água são factores importantes bem como as cores utilizadas uma vez que estimulam os sentimentos.

Transforme a sua casa de banho no seu espaço privado onde pode relaxar, cuidar de si, contemplar a sua beleza. Ou seja o espaço destinado ao culto do seu corpo e consequentemente à purificação do seu espírito ou mente.

Alexandre Saldanha da Gama

www.alexandregama.com