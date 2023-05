Use as dicas do feng shui para ter um ambiente mais harmonioso

A maioria dos adultos passa 7 a 8 horas no quarto pelo que será fácil de compreender a importância da sua localização, sua arrumação, seu conforto.

É durante o sono que nos ajustamos em termos de fluxos naturais de energia. Todos sabemos que uma boa noite de sono contribui para um bom estado de saúde.

O nosso quarto deve ser tal que nos acalme no final de um dia atribulado e permita uma noite descansada, de forma a acordar cheia de força, vitalidade e entusiasmo. O quarto deve ser um local íntimo e privado, destinado ao ninho do casal e ao descanso. Evite utilizá-lo para outras actividades como por exemplo trabalhar. Um quarto não deve ter esquinas proeminentes, nem plantas ponteagudas, nem móveis quadrados com arestas e vértices aguçados.

Evite espelhos que incidam sobre a cama.

Evite deitar-se entre uma porta e uma janela.

Evite casas de banho ligadas ao quarto, pois a sua atmosfera pesada e húmida pode contaminar o chi do quarto. Se este for o seu caso tenha a porta sempre fechada e se possível utilize um cortinado na porta.

Não guarde nada por debaixo da cama pois a sua energia pode influenciar o seu sono. Utilize iluminação suave, candeeiros com palas ou velas criam ambientes calmos.

Deve ter cortinas e reposteiros, o revestimento do chão deve ser de materiais naturais e suaves, nas paredes utilize cores pastel e tapeçarias ou quadros sem vidro. A cama deve ser de estrutura sólida e utilize roupa de algodão, linho ou seda pois vai estar em contacto com a péle.

Arrume sempre o quarto e não deixe a cama por fazer durante o dia. A cama deve estar posicionada de forma a controlar a porta. Se estiver de costas pendure um espelho na parede que reflita a imagem da porta. Nunca esteja deitada com os pés em linha directa com a porta. As melhores orientações de um quarto são as de Oeste (estimula o amor, a satisfação e o prazer) o que se recomenda para casais; de Noroeste (desenvolve o sentido da responsabilidade, da organização e o respeito) muito bom para os pais; de Norte (posição calma e tranquila) é aconselhado para quem tem dificuldade em dormir; de Leste e Sudeste (proporciona começos auspiciosos) é aconselhado aos jovens. Quando fica a Sul (demasiado quente e activo) deve utilizar padrões de xadrês, plantas baixas em vasos de terracota; a Nordeste (demasiado imprevisível) utilize o amarelo claro para estabilizar a energia, uma gravura de uma montanha ou algo que simbolize uma rocha; a Sudeste (pode levar á preguiça) estimule a energia com amarelo forte, castanho, bronze e cobre. Se o casal estiver a precisar de harmonia no amor e paixão utilize elementos decorativos que criem sugestão de sensualidade, beleza, amor, quadros que representem paixão, coloque peças sempre aos pares, velas, fotografias do casal em momentos de felicidade, flores vermelhas e viçosas, cores vermelho a Oeste e púrpura em Sul.