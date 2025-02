No sábado, dia 2 de março, Vénus, o planeta que tem como arquétipo a deusa do amor e dos relacionamentos, começa o seu movimento retrógrado no signo de Carneiro, o que pode ser muito bom e um pouco mau para todos nós, dependendo do signo que nos define. O planeta ficará retrógrado até 12 de abril, portanto, procurem exercitar a paciência e estejam atentos a desencontros e distanciamentos nos relacionamentos, que são próprios de Vénus retrógrado.

Vénus, como disse, é o planeta do amor e dos relacionamentos. Muitas vezes, também impacta as nossas finanças, e em períodos em que Vénus estará retrógrado, todo o cuidado é pouco. Devemos manter os nossos ganhos e gastos equilibrados, economizar e gastar apenas o necessário.

No que diz respeito ao amor, podemos ter algumas surpresas, e tudo vai depender do nosso signo.

Carneiro

Os nativos de Carneiro serão diretamente impactados e podem esperar muitas situações e pessoas a regressar às suas vidas. Um amor do passado pode estar entre elas, ou um amigo antigo, que esteve distante durante anos. Projetos que foram engavetados podem ser reavaliados, assim como antigos empregadores podem voltar a interessar-se por si.

Touro

Os nativos de Touro também podem esperar o regresso de alguém do passado, mas que teve uma importância mediana na sua vida. O período é bom para reavaliar as suas necessidades emocionais e sensuais. Um filho que esteve distante pode voltar a morar consigo.

Gémeos

Os nativos de Gémeos devem revisitar uma antiga lista de clientes e tentar contactá-los: um ou mais deles vão querer repensar as suas propostas de projetos. O momento é ótimo para rever antigos amigos e renovar a amizade. Tente também reorganizar uma equipa de trabalho da qual faz parte ou gere.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo estarão envolvidos com antigos projetos profissionais e planos de negócios que foram deixados de lado no passado. É hora de retomá-los e de rever possibilidades. A sua carreira pode passar por uma espécie de reavaliação e revisão. Um novo negócio pode chamar a sua atenção.

Leão

Os nativos de Leão estarão mais voltados para a vida espiritual, pois a sua necessidade de contacto com o Sagrado fica mais aflorada. Uma filosofia de vida ou caminho espiritual que não foi levado tão a sério pode voltar a tornar-se uma possibilidade. A sua energia vital pode estar mais baixa.

Virgem

Os nativos de Virgem sentirão algum movimento diferente nas relações de negócios. Alguns acordos, que ficaram estagnados por algum motivo, podem voltar a fazer parte dos seus planos. Especialmente se estiver envolvido numa sociedade ou parceria financeira. Uma grande soma de dinheiro pode estar envolvida.

Balança

Os nativos de Balança podem preparar-se para o regresso de um amor do passado, que mexeu intensamente com o seu coração. A dúvida pode ser a sua companheira neste período, e é bom que assim seja, pois não deve tomar nenhuma decisão definitiva neste momento. O período é ótimo para rever sentimentos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão mais envolvidos com projetos que foram engavetados no passado ou podem receber um convite de uma empresa da qual já fizeram parte. O período é ótimo para começar um bom programa de saúde global. Não comece tratamentos de beleza e não se submeta a uma cirurgia plástica.

Sagitário

Sagitário está entre os signos que podem esperar algumas surpresas relacionadas com amores do passado, que não serão necessariamente algo bom e positivo. Reflita antes de tomar qualquer decisão definitiva. Se esteve ou estiver distante da sua vida espiritual, um caminho já trilhado pode novamente chamar a sua atenção.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão mais voltados para a vida doméstica e os relacionamentos familiares. O período pode envolver a finalização ou o regresso de uma negociação envolvendo um imóvel de família. Estará mais caseiro e voltado para os seus. Lembranças do passado podem invadi-lo.

Aquário

Os nativos de Aquário devem estar preparados para o regresso de projetos que foram engavetados e voltam para uma nova tentativa, mas que devem ser colocados em prática depois de 12 de abril. O período pode envolver também o regresso de amigos importantes que não vê há muito tempo.

Peixes

Os nativos de Peixes podem esperar por projetos antigos, envolvendo o aumento dos seus rendimentos, que voltam para serem reavaliados. Antigos contratos também podem ressurgir, assim como a renovação dos já existentes. Dívidas podem ser pagas e devedores podem tentar renegociações.