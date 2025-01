Carneiro

Nascem conquistadores. Regidos por Marte, o deus da guerra e da conquista, não desistem enquanto não alcançam o que desejam. Quando superam a impulsividade típica do signo, evoluem de aprendizes a mestres na arte da sedução. Contudo, uma vez atingido o objetivo, o olhar pode rapidamente desviar-se para outro alvo.

Gémeos

Conhecidos como as borboletas do zodíaco, os geminianos precisam explorar todas as flores para satisfazer a sua curiosidade. São mestres na arte de seduzir e dizem exatamente o que se quer ouvir. Mesmo quando se percebe que o discurso é superficial, é difícil resistir ao seu charme irresistível.

Leão

Como signo do amor e da paixão, os leoninos sabem exatamente quais os botões a pressionar para despertar o coração de alguém. São sensuais, ardentes e não fazem questão de esconder as suas intenções. Como filhos do elemento fogo, vão diretos ao ponto e não desistem até conquistarem o coração da sua paixão.

Aquário

Os aquarianos destacam-se pela inteligência e frieza na criação de estratégias perfeitas para atrair quem desejam. São perigosos, pois sabem exatamente o que querem e como alcançar os seus objetivos. Se for o alvo de um aquariano, prepare-se para criar as suas próprias defesas se não quiser cair na sua teia.

Balança

Regidos por Vénus, pessoas de Balança nascem com talento natural para a conquista. Seduzem com um simples olhar e é difícil resistir aos seus elogios inteligentes e subtis. Têm bom gosto em tudo: na forma de vestir, nos gestos e nas palavras. Contudo, convém ter cuidado com as suas artimanhas amorosas, pois são especialistas em encantar.