Depois de 2024, com a carta da Justiça, ter sido um ano de oficializações, questões burocráticas, legais, de arrumar a casa, 2025 chega como um ano de sacrifícios, com avanços lentos em todas as áreas e com tendência a confusão mental que trará lentidão na tomada de decisões e dificuldade em perceber a realidade. A maioria dos projetos tenderão a precisar de ser revistos, levando a atrasos e a desistências.

Financeiramente será um ano penoso, com dificuldade na obtenção de resultados e falência de projetos em dificuldades, sem espaço a recuperações ou múltiplas tentativas para conseguir fazer com que essa questão dê certo. É um ano em que o que corre bem precisa de constante atenção para que não piore, conseguindo estabilidade sem grandes êxtases e o que está tremido ou a correr mal mais depressa estagna e termina do que se consegue regenerar.

2025 vai ser duro para os teimosos! Atitudes isoladas tenderão a correr mal, sendo necessários conselhos e ajuda de terceiros para conseguir percecionar a realidade tal como ela é, uma vez que um dos principais desafios será perceber a realidade das situações, observar sob novas perspetivas, ir para além do óbvio e sobretudo pensar várias vezes e aconselhares-te antes de tomares uma decisão.

Eurico Alves

As previsões para cada signo do Zodíaco.