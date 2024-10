Esta coleção fala-nos da dualidade entre o bem e o mal ou, o bom e o mau, o bonito e o feio, o benéfico e o prejudicial, a luz e a escuridão, o perfeito e o imperfeito, como duas forças opostas que condicionam e moldam as nossas vidas e, sobretudo, as nossas decisões.

Propõe, através de uma reflexão visual, representar uma luta constante entre virtudes como a bondade, a honestidade, a compaixão, a educação e os vícios como a inveja, a ganância ou a maldade, levando-nos também a refletir sobre as máscaras que usamos e as verdades escondidas que levam a termos determinados comportamentos.

O combate entre as duas forças reflete-se em formas amplas e fluidas em tecidos leves, com detalhes delicados que evocam suavidade transparência e honestidade, contrapostas com barras e padrões de rede forte feitos com corte a laser que simbolizam alguma rigidez e brutalidade e padrões que se começam a desmoronar. Peças que remetem para paisagens idílicas, godés, franzidos excessivos, drapeados. Isto materializado através do uso de tecidos de stocks estagnados, manipulados através de cortes a laser, estampagem por descoloração e corrosão a laser, tule, ganga em algodão orgânico e reciclado, marrocain, viscose, popeline, lantejoulas, linho, sarja e jersey.

Jogo de cores pálidas e luminosas que simbolizam a pureza, em contaste com cores agressivas e ácidas que nos remetem para mal, o veneno, a poluição: vemos preto, pérola, cinza, vermelho, laranja, rosa, amarelo, verde, azuis, castanho, cru, cores água.

O calçado feminino é Reve de Flo by Dino Alves.