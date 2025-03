Nesta data, aborda-se não apenas a relevância do descanso adequado, mas também as consequências das noites mal dormidas. A falta de sono tem diferentes implicações, nomeadamente na memória e concentração, impacto no humor, e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e promover o enfraquecimento do sistema imunitário.

Mas e quando, apesar dos nossos melhores esforços, continuamos entre os mau-dormidores? Quando já não há mais carneirinhos para contar e o corpo insiste em testemunhar o nascer do sol?

A insónia pode ser uma experiência verdadeiramente solitária e desafiadora. A todos os que enfrentam esta luta silenciosa, deixo uma carta de esperança.

Olá, mau dormidor,

Daqui falo-te do futuro.

Sei que os últimos tempos têm sido desafiantes. Tens lutado contra a tua insónia e tens sentido que nada tem ajudado. Sei que tem sido uma luta dura e que muitas vezes sentes que estas dificuldades não vão melhorar. Sei que muitas vezes a tua autocrítica, aquela voz interna que te julga, não ajuda: “É assim tão difícil dormir!?”; “Nem para dormir serves.”.

É compreensível que te sintas frustrado, ansioso, triste e cansado. A dificuldade em dormir tem prejudicado muito a tua vida (mesmo quando estás acordado!).

Sei que passas muito tempo a pensar em como é que podes resolver isto, a pesquisar estratégias para que dormir deixe de ser um problema. O dia é passado a pensar sobre a noite e a noite a pensar sobre o que vais perder durante o dia. Ufff.

Sei que tens dado o teu melhor para lidar com estas dificuldades: dormir sestas, dizer que não a eventos sociais para poderes descansar mais, prolongar o tempo que estás na cama, fazer scroll para tentar bloquear as preocupações antes de ir dormir…

Se tem dificuldades em dormir e sente que já experimentou todas as estratégias, sem resultados, o manual STOP Insónia! (edição Pactor) pode ajudar. Desenvolvido como um guia prático e acessível a toda a população, oferece um programa de desenvolvimento e treino de competências, com estratégias de autoajuda baseadas nas mais recentes descobertas científicas sobre o sono. É baseado na Terapia cognitivo-comportamental para a insónia (TCC-i) e nas chamadas terapias de terceira geração, que incluem abordagens baseadas no mindfulness, aceitação e compaixão.

Não tens culpa de estar em sofrimento. Estás a fazer o melhor que sabes! É normal que estejas a tentar resolver as coisas desta maneira. Afinal, o controlo resulta para tantas coisas! Se temos frio tapamo-nos, se temos fome, comemos…

Mas há esperança, mau dormidor. Em breve aprenderás que a insónia não é um problema para eliminar, mas uma dificuldade para gerir com aceitação. Afinal de contas, no meio da tempestade, largamos a âncora, não tentamos parar a tempestade.

Por isso, com o teu compromisso, relembrando qual é vida que queres viver enquanto estás acordado, e com compaixão para te encorajares nos momentos mais desesperançosos, irás conseguir fazer as mudanças necessárias. Sim, limitar o tempo que passas na cama é duro e sim, levantar à mesma hora todos os dias é um desafio, mas procura manter em mente a tua intenção.

E conto-te um segredo… compensa.

Não te esqueças, o esforço para dormir é contraproducente. Se não conseguires dormir, aceita. Por muito que não pareça, o teu corpo sabe o que fazer. E, no entretanto, estarei aqui, a fazer-te companhia todas as noites que necessitares.

Que tal começarmos por pequenos passos?

Lembra-te.

Não estás sozinho!

Estou orgulhoso de ti!

Força,

O bom dormidor (Tu)

Sofia Caetano