Sempre que um planeta fica retrógrado a sua energia convida-nos (ou obriga-nos, consoante as situações) a abrandar o ritmo, a parar para refletir, a avaliar para escolher melhor, incidindo a sua influência nas áreas que esse planeta governa. Como Úrano rege as tecnologias, as inovações, o progresso e as mudanças em geral, podemos sentir que é preciso fazer uma mudança de rumo nestes domínios porque o caminho em que seguimos não está a conduzir-nos ao que desejamos.

Úrano retrógrado pode despertar insegurança e instabilidade: se alguma área da sua vida se mostra incerta, não tenha receio. Avance, com cuidado, conforme lhe for possível, e procure acima de tudo estar desperto para poder ver as oportunidades onde elas surgirem.

Esta fase é favorável para planear uma mudança e para fazer cortes com o passado, com maneiras de abordar as situações, com posturas perante a vida que se têm mostrado pouco eficazes para nos trazer aquilo que ambicionamos.

Úrano estará retrógrado durante o resto do ano, até dia 14 de janeiro de 2021, o que nos faz abordar as situações sob outras perspetivas. Parar para ver melhor. Refletir antes de investir energia. É tempo de deixar que seja a vida a mostrar-nos qual é o caminho, sem ter pressa nem querer impôr a nossa visão dos factos. Temos sempre muito a aprender, se soubermos ouvir com atenção o que nos dizem os outros, o que nos diz a vida. Em Touro, Úrano faz-nos lidar com questões relacionadas com a segurança material e financeira, e ela estará em destaque nesta época tão conturbada a nível económico. É tempo para procurar soluções, para criar soluções - Úrano está ligado à originalidade, às ideias inovadoras, à ousadia de fazer algo de forma diferente do habitual. Embora esta energia seja contida pelo facto de se encontrar em Touro, um dos signos mais conservadores do Zodíaco, não deixa de chamar-nos a agir, a procurar resolver, a avançar, ainda que de forma lenta.

Três dias depois, a 18 de agosto, a Lua Nova e o Sol combinam-se em Leão, o que nos oferece uma boa oportunidade para recomeçar com confiança renovada nas nossas capacidades. A Lua Nova em Leão é uma das mais favoráveis para assumir o comando da sua vida e para ser mais determinado na conquista das suas metas. Leão tem consciência do seu valor e dos seus direitos, e não tem medo de rugir bem alto para se fazer ouvir. Não precisa, porém, de ter atitudes tão extremas: com sabedoria e mestria, seja mais habilidoso ao pedir, ao fazer, ao manifestar os seus desejos.

Marte está em Carneiro, o signo de que é regente, e forma um trigono (aspeto harmonioso) à Lua Nova e ao Sol, o que nos dá ainda mais energia e dinamismo para ir atrás das nossas metas. No entanto, Marte também está a formar uma quadratura (aspeto tenso) a Saturno e a Plutão, o que pode fazer com que essa energia seja excessiva, difícil de gerir. Pode sentir-se cansado, desvitalizado, ou pode, pelo contrário, sentir-se imparável - e isso vai deixá-lo esgotado. Tenha atenção a esta tendência e saiba abrandar o ritmo durante estes dias. Procure, tanto quanto lhe for possível, canalizar a sua energia para atividades que lhe tragam equilíbrio e bem-estar, que lhe permitam libertar-se da tensão sem causar conflitos nem problemas. Evite atitudes irrefletidas e meça bem as suas palavras. Apesar de a Lua Nova em Leão renovar a sua confiança em si próprio, não peque pelo excesso nem deite a perder aquilo que já conquistou com esforço.

Acima de tudo, a energia deste período diz-nos que é preciso ter um foco bem definido para podermos direcionar as nossas energias para o que queremos, para o que nos faz bem, para o que nos permite evoluir.

Depois, a energia de Úrano em Touro e da Lua Nova e do Sol em Leão traz-nos resistência e força.

Por fim, é também a fé em nós mesmos que nos pode ajudar a vencer os obstáculos e as barreiras, sem nos deixarmos abater perante contrariedades, atrasos ou atritos. Evite impôr-se por meio da força, mas não hesite nem se deixe influenciar. Confiante na sua capacidade de realização, avance sem medos na direção que lhe parece ser mais acertada: com a dose certa de empenho e determinação, conseguirá, pouco a pouco, chegar onde deseja.