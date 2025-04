Os astros trazem-nos agitação e tensão, mas ajudam-nos a curar feridas do passado e a construirmos um futuro mais feliz.

2025 tem desafiado a nossa paciência e tem-nos feito olhar para dentro de nós próprios, muitas vezes mais do que gostaríamos ou do que nos sentimos confortáveis a fazer. Desde o início do ano que vários planetas têm estado retrógrados, e março trouxe-nos dois eclipses cuja energia veio agitar as águas em que temos estado a flutuar – é que Peixes, o último signo do Zodíaco e aquele que está ligado às correntes mais profundas da alma e às emoções alojadas no recanto mais íntimo do nosso ser, tem estado em destaque. A energia vai mudar, mas, até que isso aconteça, abril vem abrir portas que deixámos fechadas, inconsciente ou conscientemente, para que possamos arejar o passado e seguir mais leves rumo ao futuro.

Em abril os astros estão alinhados de uma maneira particularmente favorável para enfrentar situações originadas em vidas anteriores ou que, num passado longínquo, gravaram marcas profundas no nosso ser. O mês começa com uma invulgar concentração de planetas no signo Peixes, regido por Neptuno, o planeta que comunica de forma mais direta com o nosso subconsciente, e que pertence ao Elemento Água, ligado aos sentimentos e às emoções. Peixes está em profunda conexão com o plano espiritual, com a consciência coletiva primordial e com o nosso eu mais profundo. Os seus nativos são, muitas vezes, pessoas que “andam com a cabeça nas nuvens”, são sonhadoras e distraídas, pois estão atentas a pormenores que estão além daquilo que é visível.

Na primeira metade do mês temos Mercúrio, Vénus, Saturno e o Nodo Lunar Norte neste signo e eles estabelecerão ligações especiais entre si, ajudando-nos a quebrar ciclos e padrões geracionais e a curar marcas profundas e mágoas que estão dentro de nós.

O primeiro aspeto marcante é a conjunção entre Vénus e o Nodo Lunar Norte, que acontece logo no dia 3, e que nos ajuda a derrubar muros que erguemos em volta do nosso coração. Esta é uma forte energia de limpeza cármica, acentuada pelo facto de Vénus estar retrógrado, que nos ajuda a deixar de seguir apenas a mente para prestarmos mais atenção ao que nos diz o coração e para nos permitirmos simplesmente sentir, desde o âmago do nosso ser.

No dia 7 volta a haver uma importante conjunção, desta vez entre Vénus e Saturno, que mais uma vez nos chama a limpar carmas antigos, desenlaçando nós que trouxemos de vidas passadas e que nos impedem de seguir em frente. A união entre Vénus e Saturno pode ajudar-nos a ver as situações de uma perspetiva mais prática, a definir limites, sobretudo em relacionamentos que não são saudáveis, e a estabelecer aquilo que estamos dispostos a tolerar. Podemos sentir maior necessidade de proteger o nosso coração e defender aquilo em que acreditamos e, como Vénus ainda está retrógrado, esta energia pode ser especialmente poderosa para curar velhos padrões de comportamento.

O dia 12 será mais uma data-chave para cura e libertação cármica, com a conjunção do Sol, que representa a nossa identidade, com Quíron, o asteroide associado à cura de feridas que trouxemos de vidas passadas. A união do Sol com Quíron acontece em Carneiro, o primeiro signo do Zodíaco, aquele que se destaca pela garra e determinação para desbravar caminhos, pelo que será mais fácil tomar decisões importantes relacionadas com a superação de traumas e dores antigas. Quíron em Carneiro ajuda-nos a perceber o poder que temos, sendo quem somos, e a fazer uso dele no momento presente, mesmo que ainda tenhamos dores do passado.

No dia 14, Saturno forma uma conjunção com o Nodo Norte, o que une duas forças que estão energeticamente associadas ao carma e a vidas passadas. Podem reaparecer alguns dos assuntos com que tivemos de lidar no início do mês, e somos chamados a assumir a responsabilidade pelas nossas ações e pelo poder de determinar o rumo que as situações seguem. Faça o que está ao seu alcance e deixe que o Universo se encarregue do resto, no seu devido tempo. Saturno é o nosso grande mestre e, quando aprendemos as lições por ele trazidas, conseguimos alcançar um novo patamar na nossa vida.

Pode sentir que a energia começa a desanuviar a partir do dia 7, porque Mercúrio deixa de estar retrógrado. Podemos receber informação importante relacionada com os acontecimentos que se destacaram nas nossas vidas desde o dia 15 de março, quando Mercúrio ficou retrógrado, por isso preste mais atenção a sinais e mensagens que podem vir ao seu encontro. Pode ter uma súbita compreensão mais clara das situações ou receber respostas importantes. A meio do mês, a Lua Cheia em Balança traz-nos leveza e vontade de viver a vida com maior descontração. Aprender a encontrar e a manter o nosso equilíbrio, sejam quais forem as situações exteriores que nos rodeiam, será a chave para manter o nosso bem-estar. Esta Lua Cheia está relacionada com o eclipse solar do dia 29 de março e pode trazer desenvolvimentos a situações que surgiram por essa altura.

Quíron continua a ter especial influência neste período, favorecendo a cura e a superação de situações dolorosas. Também Marte estará em destaque, o que pode fazer com que surja alguma tensão, não só interior como também no nosso dia a dia. É possível que tenha crises de choro ou explosões de raiva nestes dias, pois as emoções que precisam de ser libertadas virão ao de cima. Vénus deixa de estar retrógrado no dia 12, libertando-nos da energia de abrandamento que vinha a prevalecer desde o início do ano. Podemos receber informações que nos ajudam a abrir o coração e a curá-lo, e estaremos mais fortalecidos e disponíveis para deixar entrar nova energia.

Mercúrio entra em Carneiro no dia 16, trazendo uma energia dinâmica que nos ajuda a avançar com as nossas vidas e a dar passos importantes, quebrando qualquer estagnação. No dia 18, Marte entra em Leão, que, tal como Carneiro, é um signo de Fogo, acentuando a tendência para a ação e para o dinamismo. Se se sentiu inseguro, esta energia vai ajudá-lo a ter a confiança de que precisa para avançar.

O Sol entra em Touro no dia 19, um signo de Terra, e pode fazer-nos estabilizar e investir mais na nossa segurança. O Sol em Touro ajuda-nos a cuidar e a nutrir aquilo que queremos que dê frutos na nossa vida, assim como a dar mais espaço ao romance e aos afetos no dia a dia. Mais perto do final do mês, a Lua Nova em Touro ajuda-nos a perceber melhor aquilo que precisamos de nutrir e alimentar nas nossas vidas e a definir com maior clareza para onde queremos dirigir a nossa energia.