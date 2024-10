Urano, o regente de Aquário, está retrógrado em Touro e assim permanecerá até ao final de janeiro de 2025. Urano foi descoberto em 1781 e a primeira manifestação uraniana no planeta foi a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Urano traz como marca o lema da Revolução Francesa, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, ele traz como energia principal a marca da liberdade, da autonomia, da independência, da fraternidade e do sentido de colectividade e humanidade. Urano é o planeta que derruba os muros que separam o ser humano por raça, cor ou sexo, mostrando que pertencemos todos a uma única família humana, como espécie. Urano ensina-nos o nosso valor como seres humanos que somos, como uma só família, sem nada que nos diferencie.

Urano está em Touro desde maio de 2018; por isso, as pessoas de Touro, Leão, Escorpião e Aquário estão a sentir uma imensa necessidade de se libertarem de tudo o que traz opressão e limites. Sentem uma necessidade quase incontrolável de mudanças, de procurar actividades com que se identifiquem e que tragam mais autonomia e liberdade. Urano é o planeta que nos faz largar tudo. Todos os sentimentos e necessidades que estiveram no plano inconsciente emergem, dando-nos a impressão de que aquilo que Urano nos traz acontece repentinamente. Mas nada é repentino, tudo na vida faz parte de um processo, e achamos que “foi de repente”, que surgiu do nada.

Urano traz mudanças em nós; mudamos completamente, e ele tende a fazer com que todas as atitudes que tomamos, tudo o que decidimos fazer, seja pensando apenas em nós próprios, de forma egocêntrica e, muitas vezes, egoísta, sem pensar em nada nem em ninguém. É uma energia que nos torna um pouco adolescentes, e normalmente há alguma inconsequência nas nossas acções.

Urano, quando afecta uma parte do nosso mapa, costuma fazer-nos romper com tudo o que impede a expressão autêntica de quem somos e com tudo o que nos oprime.

Urano está relacionado com a imprevisibilidade; é quase como um susto, um abanão que nos obriga a mudar.

Urano retrógrado faz-nos rever situações e pessoas que nos oprimem e traz-nos uma mensagem muito clara: é hora de mudar! Não nos deixa outra opção: mudamos ou mudamos. A revisão é uma coisa positiva no caso de Urano, porque ele normalmente chega rapidamente, com a velocidade da luz: é rápido, imprevisível e destrói impiedosamente o que deve ser deixado para trás. Um antigo “eu”, pessoas e situações que já não suportamos mais. Quando está retrógrado, a sua energia diminui, e ele oferece-nos uma oportunidade para parar e reflectir. Os seus impactos são menores e permite-nos rever e redireccionar acções e reacções em relação às decisões mais definitivas.

Urano retrógrado não vai ser tão agressivo, até porque os signos mais impactados por Urano em Touro, como já disse, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são signos fixos e não gostam de surpresas, de situações e pessoas que chegam sem planeamento. É hora de olhar com atenção para as mudanças que se têm desenhado nos últimos anos, desde maio de 2018, e mudar de uma forma menos agressiva, menos imprevisível e mais aceitável.

Se és de Carneiro, vais sentir que as mudanças que queres na tua vida financeira podem acontecer de uma forma mais planeada. Os projectos em equipa podem ficar mais lentos, assim como a produtividade dessa equipa.

Se és de Touro, vais sentir a oportunidade de rever os teus projectos de trabalho e fazer mudanças a nível prático. Podem surgir óptimas ideias relacionadas com a tua vida pessoal e com os teus projectos profissionais e carreira.

Se és de Gémeos, vais conseguir ter mais calma para rever algumas emoções difíceis de interpretar. Por outro lado, podes começar a pensar com mais seriedade e calma num possível caminho espiritual e abraçar uma nova filosofia de vida.

Se és de Caranguejo, podes ficar mais reservado e focado numa mudança emocional mais profunda, mas também podes parar para rever uma parceria financeira ou um novo investimento. Um projecto em equipa também pode ser revisto, assim como a forma como essa equipa desenvolve os projectos.

Se és de Leão, vais sentir que é hora de rever alguns relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Também vais querer pensar com mais carinho em mudanças na tua casa ou nos relacionamentos familiares.

Se és de Virgem, vais parar para pensar em novos projectos e trabalho, e vais dar prioridade aos que trazem mais liberdade ao teu dia a dia. Não vais tolerar um trabalho que te obrigue a cumprir horários, por exemplo. Por outro lado, podes envolver-te em actividades que envolvam a tua vida espiritual e passar por um processo valioso de expansão de consciência.

Se és de Balança, podes sentir uma reviravolta num romance ou a necessidade de trazer mais liberdade e autonomia ao relacionamento com um filho ou filhos. Podem ficar mais próximos e mais amigos. Também há um mergulho em emoções profundas, que passam por um processo de transformação.

Se és de Escorpião, vais rever os teus relacionamentos pessoais e profissionais e reflectir sobre quais valem realmente a pena. Os relacionamentos familiares passam pelo mesmo processo.

Se és de Sagitário, estarás mais criativo do que nunca e podes decidir começar um novo curso, talvez relacionado com ciências esotéricas ou que exija muito estudo e aprendizagem. Por outro lado, terás a oportunidade de rever a tua rotina e estabelecer um dia a dia com mais liberdade e autonomia.

Se és de Capricórnio, vais rever um romance ou mudar a forma como te relacionas com um filho. Também vais rever as tuas finanças, os teus investimentos e pensar em formas mais livres e dinâmicas de ganhar dinheiro.

Se és de Aquário, sendo regido por Urano, tens sentido uma forte necessidade de mudar, que agora se torna mais intensa, especialmente na forma como te relacionas com familiares. Se fores casado, podes sentir a necessidade de redefinir o teu contrato de casamento; caso contrário, podes preferir ficar sozinho.

Se és de Peixes, vais sentir uma grande necessidade de te envolveres em novos conhecimentos. Podes decidir começar um novo curso ou apenas reorganizar a tua biblioteca e colocar as leituras em dia. Também podes sentir uma forte vontade de te distanciar de tudo e de todos.