A semana começa sob uma energia densa, que se torna cada vez mais desafiante a cada dia. Vários acontecimentos irão contribuir para esta pressão, que todos nós iremos sentir com bastante intensidade. Marte encontra-se nos últimos graus de Caranguejo e recebe a pressão de Plutão, que está nos primeiros graus de Aquário, o que indica dias difíceis, em que as nossas emoções entram num ciclo repetitivo, podendo sentir-nos mesmo no centro do olho do furacão. Lentamente, Marte dirige-se para Leão, intensificando ainda mais esta energia densa.

Devemos todos redobrar os cuidados com atitudes agressivas ou destrutivas, com pessoas que nos possam fazer mal, e com situações que nos coloquem em risco. A densidade desta energia é realmente intensa, e devemos proteger-nos diariamente. “Vigiai e orai” será a máxima que nos deve guiar nas próximas três semanas. Podemos assistir ao fim de acordos amigáveis, especialmente no âmbito coletivo.

Negociações relacionadas com “cessar-fogo” podem fracassar, tornando os conflitos já existentes ainda mais violentos. Esta é uma energia que afeta fortemente o coletivo. Para além disso, a entrada de Marte em Leão, juntamente com a do Sol em Touro, acentuará ainda mais esta energia, exigindo de nós um cuidado redobrado. Infelizmente, poderemos assistir ao aumento de incêndios, erupções vulcânicas e terramotos que poderão abalar intensamente certas regiões do planeta.

É verdade que os tempos continuarão difíceis, e lamento profundamente trazer-vos estas notícias. Faço-o para que possam agir com maior consciência nas escolhas e passos dos próximos dias. Atenção aos relacionamentos, pois há uma forte tendência a ruturas. Cuidem de vós e das pessoas que amam. Urano em Touro, de certa forma, ajuda a aliviar esta energia tão negativa — nos últimos graus deste signo, ele distribui boas influências a Plutão e Marte, canalizando a tensão para onde ela realmente deve ocorrer. Urano traz o novo num momento de destruição de antigas formas e padrões, que rapidamente deixam de fazer sentido. Novas portas abrem-se e oportunidades inesperadas surgem no meio do caos. Júpiter em Caranguejo está solto, apenas a observar do céu a força de Plutão e Urano em movimentos intensos de transformação definitiva.

Mercúrio e Neptuno já estão em Carneiro, marcando uma mudança energética que pode tornar-nos mais sensíveis e subjetivos, forçando-nos a suavizar a tendência destrutiva deste período. Pode haver confusão e alguns mal-entendidos, mas também mais empatia e sensibilidade. A tensão aumenta com a entrada do Sol em Touro no dia 19, seguida da entrada de Marte em Leão. Abril termina imerso neste caos energético. Meditem, meditem, e meditem — e não se deixem levar por esta energia. Procurem compreendê-la e transformá-la em força criativa — poderão surpreender-se com o potencial transformador deste momento. Respirem fundo diante de situações difíceis e afastem-se de pessoas e ambientes tóxicos.

Espero que consigamos ultrapassar mais este período desafiante, marcado pela densidade do astral. É a partir do caos que nascem as estrelas — por isso, concentremos o nosso olhar nas possibilidades e oportunidades que este período pode trazer. Um forte abraço a todos, e votos de dias ricos e transformadores.